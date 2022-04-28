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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ب3 طرق مختلفة طريقة عمل أم على

ام على
ام على

تعد  ام علي   من الحلويات المحببة للكثيرين على مائدة رمضان يمكن تحضيرها بوصفة سهلة وسريعة في المنزل .إليك طريقة عمل أم على بالمقادير والخطوات 

 

المقادير لعمل أم علي للشيف نجلاء الشرشابي 


 500 جرام من عجينة الباف

 كوب من السكر

 ستة أكواب ونصف من الماء

 130 جرامًا من الزبدة

 علبة ونصف من القشطة

ربع كوب من الكاجو

ربع كوب من اللوز المقشر والمقسم لأنصاف

 ربع كوب من الصنوبر المقشر

ربع كوب من الفستق الحلبي المقشر. 

8 ملاعق كبيرة من الحليب المجفف
 

طريقة عمل أم علي :


تقطع البيف باسترى  لمكعبات ذات حجم متوسط.

 في صينية تمزج وضع طبقة من البيف باسترى ثم طبقة من المكسرات 

في وعاء على النار يوضع الحليب والقشطة، والسكر والزبدة ، ويتم تحريك المكوّنات على نار تكون خفيفة إلى أن يغلي مزيج القشطة، وتركه جانبا.

يتم إضافة مكونات الكريمة إلى الصينية فوق البيف باستري والمكسرات ويتم إدخالها الفرن حوالى  ثلاثين دقيقة ويتم إخراج الصينية من الفرن وينثر فوقها المكسرات

 

مقادير أم علي بالجلاش للشيف أميرة فتحي

 3 كوب لبن

نصف كوب قشطة بلدي 

نصف كوب سكر

 زبيب جوز هند 

2 ملعقة كبيرة سمن

زيت للقلي 
 

طريقة تحضير أم علي بالجلاش

 يخلط الزيت مع السمنة فى إناء على النار
 يقطع الجلاش ويقلى فى الزيت
 يخلط اللبن مع السكر والقشطة على النار
يوضع الجلاش فى الطاجن
يضاف على الوجه خليط اللبن والزبيب وجوز الهند
يوضع الطاجن فى الفرن حتى يحمر الوجه وتقدم .

 

أم على بالمكسرات


مقادير طريقة عمل أم علي :

عجينة الجلاش الجاهزة : نصف عبوة
كوب مكسرات مشكلة مجروشة
لتر حليب سائل مغلي ومُحلّى بالسكر
زبيب حسب الرغبة
جوز الهند حسب الرغبة
علبة القشطة صغيرة الحجم
مغلف كريمة الخفق
رشة من سكر البودرة (للتزيين)

 

طريقة عمل أم علي :

_ نقوم بتكسير العجينة في قالب، وندخلها إلى فرن محمّى مسبقاً لتتحمّص.

_ نضع المكسرات والزبيب وجوز الهند فوق القالب.

_ في وعاء، نضع القشطة مع الحليب الساخن ونخلطها حتى تذوب القشطه.

_ نسكب الخليط فوق العجينة.

_ نضع الكريمة المخفوقة على الوجه (لا يجب القلق إن ذابت وذلك بسبب حرارة الحليب).

_ نقوم بذوبان السكر البودرة، ثم ندخل قالب أم على من جديد إلى الفرن، ونضعه تحت الشواية لمدة 10 دقائق، ونقدم أم علي ساخنة.

أم على أم علي للشيف نجلاء الشرشابي المقادير لعمل أم علي طريقة عمل أم على مقادير أم علي بالجلاش أم علي بالجلاش للشيف أميرة فتحي

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