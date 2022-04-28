بمشاركة سيراميكا كليوباترا.. ختام بطولة المصرية للاتصالات للبراعم

وسط أجواء رمضانية واحتفالية كبيرة اختتمت أمس بطولة we للبراعم بحضور

محمد غريب وأحمد ماهر أعضاء مجلس إدارة نادي المصرية للاتصالات و كل الفرق المشاركة في البطولة وهي، المصرية للاتصالات وطلائع الجيش والإنتاج الحربي وسيراميكا كليوباترا والداخلية والجونة ووادي دجلة ومصر الجديدة.



وتوجه محمد غريب عضو مجلس إدارة نادي المصرية للاتصالات والمشرف علي قطاع البراعم بالشكر لكل الأندية المشاركة في البطولة والتي ساعدت علي نجاح البطولة وخروجها بالشكل الذي يليق بنادي المصرية للاتصالات.



وأكد الكابتن احمد رضوان نجم الأهلي السابق ورئيس قطاع البراعم أن هذه البطولة إفادة القطاع وان هذا سيعود علي النادي في السنوات القادمة لإبراز مواهب من قطاع البراعم ستكون لها دور كبير داخل جميع الفرق سواء الناشئين او الفريق الأول.



وتقدم مجلس إدارة نادي المصرية للاتصالات بتكريم الفرق المشاركة وتوجيه الشكر لهم

والجدير بالذكر أن اليوم هو ختام بطولة الناشئين بنادي المصرية للاتصالات والتي تحمل اسم المرحوم عرفة الحوفي عضو مجلس إدارة النادي تقدير ووفاء وتكريما لجهوده المتميزة لنادي المصرية للاتصالات.