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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي عز الدين توجه رسالة الى عبد الرحيم كمال بسبب "جزيرة غمام"

مى عز الدين وعبد
مى عز الدين وعبد الرحيم كمال

نشرت الفنانة مي عز الدين عبر حسابها الخاص علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها برفقة السيناريست عبد الرحيم كمال.

 

ووجّهت  مى عز الدين رسالة شكر وامتنان، للكاتب عبد الرحيم كمال وذلك بسبب دعمه لها بعد نجاحها في مسلسل "جزيرة غمام" وكتبت "الف شكر يا استاذ"


ويشارك في بطولة مسلسل "جزيرة غمام"، الذي يُعرض في موسم رمضان الحالي، كلٌ من: طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، محمد جمعة، هبة عبد الغني، هاجر الشرنوبي، ميار الغيطي، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، مع ظهور خاص للفنانين عبد العزيز مخيون ووفاء عامر، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.

 

رسالة عبد الرحيم كمال السيناريست موسم رمضان رسالة شكر الفنانة مي عز الدين مسلسل جزيرة غمام

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