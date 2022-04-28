روسيا تقصف العاصمة الأوكرانية كييف بالصواريخ .. وأنباء عن سقوط ضحايا

قصفت روسيا، اليوم الخميس، العاصمة الأوكرانية كييف بالصواريخ، لكن المعلومات حول الضحايا المحتملين لا تزال غير واضحة.

وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو، إن “روسيا أطلقت صاروخين على منطقة شيفتشينكيفسكي، المعروفة بأنها موطن لمجموعة من الجامعات والمعارض الفنية بالقرب من وسط المدينة”.

وأكدت سفيتلانا فودولاجا، المتحدثة باسم خدمة الطوارئ الحكومية، الضربات وقالت إن هناك ضحايا.

ويأتي الهجوم في الوقت الذي كان فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يزور المدينة وشاهد الأضرار التي لحقت بالضواحي والبلدات المحيطة بمدينة كييف.

وقام جوتيريش بالرحلة بعد سفره إلى روسيا، حيث التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال أندري يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه يجب تجريد روسيا من حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأرسل ميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي، رسالة قوية إلى جوتيريش على تويتر للاجتماع مع بوتين ودعا أيضًا إلى عزل روسيا من مجلس الأمن.