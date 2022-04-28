استبعاد رزاق سيسيه والسيد عطية من قائمة الزمالك أمام المصري

استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا الثنائي رزاق سيسيه والسيد عطية من قائمة الفريق لخوض مباراة المصري المقامة الآن باستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بن شرقي



خط الهجوم: عمر السعيد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وحسام عبد المجيد وحازم إمام وإسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وأيمن حفني و سيد عبد الله "نيمار" و محمود عبد الرازق" شيكابالا" وسيف الدين الجزيري.



يحتل الأبيض صدارة الدوري الممتاز برصيد 35 نقطة، في حين يحتل الفريق البورسعيدي المركز التاسع برصيد 19 نقطة.