كريم الأدهم: في 2030 سيكتمل دخول الـ 4 مفاعلات نووية للخدمة وربطهم بالكهرباء

قال الدكتور كريم الأدهم، الرئيس الأسبق لمركز الأمان النووي، إن عام 2028 سيشهد دخول أول مفاعل نووي للخدمة فعليا وربطه بالشبكة الكهربائية في مصر.

وأضاف كريم الأدهم، في لقائه مع برنامج "مساء 6" على قناة "الحياة"، أن قدرة المفاعل 1200 ميجاوات، من المفاعلات عالية الكفاءة والقدرة، ودخوله على الشبكة الكهربائية يمنحها نوع من الاستقرار ويوقف القدرة الموازية لها من الوقود الأحفوري لتوفيره وكذلك العمل على نظافة البيئة.

وذكر أن محطة الضبعة النووية تتكون من 4 مفاعلات نووية، أول مفاعل نووي سيدخل الخدمة في 2028 وفي عام 2030 سيتكمل دخول الت 4 مفاعلات للخدمة بشكل فعلي.

وتابع: في هذه الحالة هيكون عندنا محطة كاملة وإن شاء الله ستكون نواة لبرنامج نووي طموح، فهي تعتبر البنية التحتية وأهم مرحلة في بناء البرنامج النووي.

وأشار إلى أن موقع محطة الضبعة النووية يتحمل إنشاء 4 مفاعلات نووية أخرى بجوار الأربعة الموجودين.