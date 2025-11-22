قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 220 ألف سلة غذائية و 104 آلاف قطعة ملابس شتوية عبر «زاد العزة»
قافلة "زاد العزة" الـ78 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
خناقة العميد وتعديلات جذرية.. تفاصيل 4 أحداث ساخنة داخل اتحاد الكرة .. مدير فني جديد للجبلاية
تكدّس للمساعدات أمام معبر رفح.. وتحذيرات دولية من انتكاسة إنسانية مع دخول الشتاء|فيديو
المنظمة المصرية الألمانية: المرحلة الثانية من انتخابات النواب شهدت إقبالا كثيفا
وزير الخارجية: نتطلع للانضمام لمجموعة العمل المالي الخاصة برابطة الآسيان
وفاة الإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
كريم الأدهم: في 2030 سيكتمل دخول الـ 4 مفاعلات نووية للخدمة وربطهم بالكهرباء

محطة نووية
محطة نووية
محمد شحتة

قال الدكتور كريم الأدهم، الرئيس الأسبق لمركز الأمان النووي، إن عام 2028 سيشهد دخول أول مفاعل نووي للخدمة فعليا وربطه بالشبكة الكهربائية في مصر.

وأضاف كريم الأدهم، في لقائه مع برنامج "مساء 6" على قناة "الحياة"، أن قدرة المفاعل 1200 ميجاوات، من المفاعلات عالية الكفاءة والقدرة، ودخوله على الشبكة الكهربائية يمنحها نوع من الاستقرار ويوقف القدرة الموازية لها من الوقود الأحفوري لتوفيره وكذلك العمل على نظافة البيئة.

وذكر أن محطة الضبعة النووية تتكون من 4 مفاعلات نووية، أول مفاعل نووي سيدخل الخدمة في 2028 وفي عام 2030 سيتكمل دخول الت 4 مفاعلات للخدمة بشكل فعلي.

وتابع: في هذه الحالة هيكون عندنا محطة كاملة وإن شاء الله ستكون نواة لبرنامج نووي طموح، فهي تعتبر البنية التحتية وأهم مرحلة في بناء البرنامج النووي.

وأشار إلى أن موقع محطة الضبعة النووية يتحمل إنشاء 4 مفاعلات نووية أخرى بجوار الأربعة الموجودين.

محطة الضبعة النووية المفاعلات النووية الشبكة الكهربائية الكهرباء الطاقة

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

