الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

كريم الأدهم: مفاعل الضبعة النووي من الجيل الثالث المطور

محطة نووية
محطة نووية
محمد شحتة

قال الدكتور كريم الأدهم، الرئيس الأسبق لمركز الأمان النووي، إن مفاعل الضبعة النووي من الجيل الثالث المطور اللي لسه هيبدأ في العالم.

وأضاف كريم الأدهم، في لقائه مع برنامج "مساء 6" على قناة "الحياة"، أن هذا الجيل من المفاعل يحتوي على وسائل أمان عالية جدا، ويتكيف المفاعل بنفسه مع أي شئ يحدث من حوله.

وأشار إلى أن الجزء الاكبر من العاملين في المفاعل النووي من المصريين، والخبرة الروسية للتدريب وبناء الكوادر والإشراف مع المهندسين المصريين.

وتابع: مصر كونت كوادر فنية نووية في الضبعة على أعلى مستوى من الخبرة النووية من الناحية العملية والنظرية والتدريبية في روسيا.

وذكر أن أهمية هذا البرنامج النووي يدخل ضمن برنامج تنويع مصادر الطاقة بعد البترول والغاز، حيث تسير مصر في الطاقة الجديدة والمتجددة، ثم الطاقة النووية وبفضل هذا التنويع يستقر الأمن القومي لمصر.

وأشار إلى أن أسوأ استخدام للبترول والغاز هو حرقه من أجل توليد الطاقة، والأفضل توفيره وتصنيعه بتروكيماويات بعائد أضعاف عشر مرات من الطريقة الأولى.

وأوضح أن الطاقة النووية يتوفر فيها الأربع شروط للطاقة النظيفة، فهي طاقة آمنة واقتصادية وموفرة ونظيفة بدون أي انبعاثات وأخيرا أنها طاقة مستدامة.

وأكد أن مشروع محطة الضبعة النووية سيوفر كل هذه العوامل لمصر ويفيدها اقتصاديا.

مفاعل الضبعة النووي الجيل الثالث المطور كريم الأدهم المفاعل النووي الخبرة النووية البترول محطة الضبعة النووية

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

