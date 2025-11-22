كريم الأدهم: مفاعل الضبعة النووي من الجيل الثالث المطور

قال الدكتور كريم الأدهم، الرئيس الأسبق لمركز الأمان النووي، إن مفاعل الضبعة النووي من الجيل الثالث المطور اللي لسه هيبدأ في العالم.

وأضاف كريم الأدهم، في لقائه مع برنامج "مساء 6" على قناة "الحياة"، أن هذا الجيل من المفاعل يحتوي على وسائل أمان عالية جدا، ويتكيف المفاعل بنفسه مع أي شئ يحدث من حوله.

وأشار إلى أن الجزء الاكبر من العاملين في المفاعل النووي من المصريين، والخبرة الروسية للتدريب وبناء الكوادر والإشراف مع المهندسين المصريين.

وتابع: مصر كونت كوادر فنية نووية في الضبعة على أعلى مستوى من الخبرة النووية من الناحية العملية والنظرية والتدريبية في روسيا.

وذكر أن أهمية هذا البرنامج النووي يدخل ضمن برنامج تنويع مصادر الطاقة بعد البترول والغاز، حيث تسير مصر في الطاقة الجديدة والمتجددة، ثم الطاقة النووية وبفضل هذا التنويع يستقر الأمن القومي لمصر.

وأشار إلى أن أسوأ استخدام للبترول والغاز هو حرقه من أجل توليد الطاقة، والأفضل توفيره وتصنيعه بتروكيماويات بعائد أضعاف عشر مرات من الطريقة الأولى.

وأوضح أن الطاقة النووية يتوفر فيها الأربع شروط للطاقة النظيفة، فهي طاقة آمنة واقتصادية وموفرة ونظيفة بدون أي انبعاثات وأخيرا أنها طاقة مستدامة.

وأكد أن مشروع محطة الضبعة النووية سيوفر كل هذه العوامل لمصر ويفيدها اقتصاديا.