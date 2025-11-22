سلمي ساسي: إقليم دارفور ظل أحد المراكز الأكثر خطورة من حيث الانتهاكات

أكدت سلمي ساسي، عضو بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، أن إقليم دارفور ظل أحد المراكز الأكثر خطورة من حيث الانتهاكات منذ بداية النزاع، مشيرة إلى أن سقوط مدينة الفاشر في يد قوات الدعم السريع خلال الأسابيع الأخيرة كان أحد أبرز الأحداث التي شهدتها المنطقة.

وقالت ساسي خلال حديثها لبرنامج الحصاد الأفريقي مع الإعلامي حساني بشير على شاشة القاهرة الإخبارية، إن التقرير أظهر أن قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها استهدفت المدنيين بشكل منهجي، وارتكبت عمليات قتل متعددة بهدف بث الرعب في السكان.

حركة الناس والسلع الأساسية

وأضافت أن أبرز الانتهاكات شملت هجمات على مدينة كتم، ومخيم كساب للنازحين في شمال دارفور، ومخيمات الحصاحيصه في وسط دارفور، ما أدى إلى مقتل العشرات وفرض حصار شامل على حركة الناس والسلع الأساسية.

وأوضحت أن التقرير وثّق كذلك هجمات متكررة على أحياء مدنية ومخيمات النازحين في مدينة الفاشر نفسها، تضمنت قصف مناطق سكنية ومراكز خدمات، واستهداف مرافق حيوية مثل المستشفيات والمدارس والأسواق، بالإضافة إلى استهداف متطوعين وعاملين في المجال الإنساني وعرقلة وصول المساعدات، ما وضع مئات الآلاف من الأشخاص تحت تهديد المجاعة وانعدام الرعاية الصحية.

وأكدت ساسي أن الانتهاكات شملت أعمال عنف على أساس عرقي ضد قبائل مثل الزغاوة والفور والتمثل، إضافة إلى حالات متعددة من العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي، حيث رصدت اللجنة حالات اختطاف نساء وفتيات من مواقع مختلفة بولايات دارفور واحتجازهن لعدة أشهر، وتعرضهن لعنف جنسي متكرر.

وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات طالت السيدات والأطفال على حد سواء.

وختمت ساسي بالإشارة إلى أن توثيق هذه الانتهاكات يسلط الضوء على الأزمة الإنسانية الحادة في دارفور، ويؤكد الحاجة الماسة إلى تدخل عاجل لضمان حماية المدنيين وتوفير المساعدات الأساسية.