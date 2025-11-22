قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 220 ألف سلة غذائية و 104 آلاف قطعة ملابس شتوية عبر «زاد العزة»
قافلة "زاد العزة" الـ78 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
خناقة العميد وتعديلات جذرية.. تفاصيل 4 أحداث ساخنة داخل اتحاد الكرة .. مدير فني جديد للجبلاية
تكدّس للمساعدات أمام معبر رفح.. وتحذيرات دولية من انتكاسة إنسانية مع دخول الشتاء|فيديو
المنظمة المصرية الألمانية: المرحلة الثانية من انتخابات النواب شهدت إقبالا كثيفا
وزير الخارجية: نتطلع للانضمام لمجموعة العمل المالي الخاصة برابطة الآسيان
وفاة الإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
توك شو

سلمي ساسي: إقليم دارفور ظل أحد المراكز الأكثر خطورة من حيث الانتهاكات

محمد البدوي

أكدت سلمي ساسي، عضو بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، أن إقليم دارفور ظل أحد المراكز الأكثر خطورة من حيث الانتهاكات منذ بداية النزاع، مشيرة إلى أن سقوط مدينة الفاشر في يد قوات الدعم السريع خلال الأسابيع الأخيرة كان أحد أبرز الأحداث التي شهدتها المنطقة.

وقالت ساسي خلال حديثها لبرنامج الحصاد الأفريقي مع الإعلامي حساني بشير على شاشة القاهرة الإخبارية، إن التقرير أظهر أن قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها استهدفت المدنيين بشكل منهجي، وارتكبت عمليات قتل متعددة بهدف بث الرعب في السكان.

حركة الناس والسلع الأساسية

وأضافت أن أبرز الانتهاكات شملت هجمات على مدينة كتم، ومخيم كساب للنازحين في شمال دارفور، ومخيمات الحصاحيصه في وسط دارفور، ما أدى إلى مقتل العشرات وفرض حصار شامل على حركة الناس والسلع الأساسية.

وأوضحت أن التقرير وثّق كذلك هجمات متكررة على أحياء مدنية ومخيمات النازحين في مدينة الفاشر نفسها، تضمنت قصف مناطق سكنية ومراكز خدمات، واستهداف مرافق حيوية مثل المستشفيات والمدارس والأسواق، بالإضافة إلى استهداف متطوعين وعاملين في المجال الإنساني وعرقلة وصول المساعدات، ما وضع مئات الآلاف من الأشخاص تحت تهديد المجاعة وانعدام الرعاية الصحية.

وأكدت ساسي أن الانتهاكات شملت أعمال عنف على أساس عرقي ضد قبائل مثل الزغاوة والفور والتمثل، إضافة إلى حالات متعددة من العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي، حيث رصدت اللجنة حالات اختطاف نساء وفتيات من مواقع مختلفة بولايات دارفور واحتجازهن لعدة أشهر، وتعرضهن لعنف جنسي متكرر.

وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات طالت السيدات والأطفال على حد سواء.

وختمت ساسي بالإشارة إلى أن توثيق هذه الانتهاكات يسلط الضوء على الأزمة الإنسانية الحادة في دارفور، ويؤكد الحاجة الماسة إلى تدخل عاجل لضمان حماية المدنيين وتوفير المساعدات الأساسية.

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

