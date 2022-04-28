مجلس نقابة الصحفيين يهنئ الأعضاء بمناسبة عيد الفطر المبارك

تقدم مجلس نقابة الصحفيين، نقيبًا وأعضاء، بأجمل وأرق التهاني للزميلات والزملاء الأعزاء، أعضاء الجمعية العمومية وأسرهم الكريمة، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى مصر، والأمتين العربية والإسلامية، والعالم أجمع بالخير واليمن والسلم والأمن والبركات.

وأعلنت النقابة أن الإجازة الرسمية للقطاع الإداري بالنقابة، اتساقًا مع الإجازات الرسمية بالدولة، تبدأ من بعد غدٍ السبت 30 إبريل وحتى الخميس 5 مايو، ليستأنف العمل بالنقابة بدءًا من السبت 7 مايو 2022، في جميع قطاعاتها وخدماتها.

وتستمر خدمة لجنة تلقي الاستفسارات وتقديم الدعم، في الأمور الطارئة، خلال أيام الإجازة.