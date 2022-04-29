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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمد عادل: مسلسل العائدون جاء في وقت مهم لكشف حقائق تاريخية

الفنان محمد عادل
الفنان محمد عادل

قال الفنان محمد عادل إن مسلسل العائدون هو مسلسل سياسي اجتماعي إنساني تم القيام به في وقت مهم جدا من وجهة نظره الخاصة.

وأضاف "عادل" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن هناك المسلسل استطاع تجسيد لحظات حقيقة دارت داخل المخابرات العامة وذلك يعتبر إنجاز عظيم يحسب لذلك العمل الفني.

مسلسل العائدون هو مسلسل سياسي اجتماعي إنساني

وتابع محمد عادل أن الجيل الحالي يحتاج أعمال فنية تقوم بهز وجدانه حتى يستطيع إدراك ما يحدث حوله من أحداث هامة تغير مجرى التاريخ وهذا حدث من خلال تلك العمل الفني الرائع.

وأشار إلى أنه شعر بالخوف والقلق من دوره داخل مسلسل العائدون بسبب أن دور المخابراتي لا ينجح في جميع الأحيان مع جميل الممثلين، قائلا "الدور المخابراتي في اغلب الأحيان يا بيصيب يا بيخيب".

الفنان محمد عادل أبطال مسلسل العائدون القناة الأولى المخابرات العامة برنامج التاسع

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