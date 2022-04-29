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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أحلى صدفة.. الفشني: أغنية متدمعيش يا أمايا اتكتبت في ساعتين

صدى البلد

حل المطرب وائل الفشنى ضيفا على برنامج  يحدث في مصر ، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، على قناة ام بي سي مصر للحديث عن مسيرته الغنائية ومشاركته بحفل الكباش.

وتابع خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر،:"الصوت الجميل جينات تميز بها أفراد العائلة، والفنان على الحجار بالنسبة لى حاجة كبيرة جدا، وفور أن جاء إلى طلب للعمل معه لم أتردد لحظة واحدة، وبعد أول مقابلة معه، قال لى ستغنى، وكانت مفاجأة كبيرة، لا يوجد نجم يتعامل بهذه الطريقة".

ومن جانبه أكد الفنان وائل الفشني ، إنه لم يدرس الموسيقي وإدائه الموسيقي اجتهاد منه وموهبة منذ الصغر، لافتا إلي أن سر موهبته في الغناء هو "المدد الرباني".

وأبدع الفشني في أغنية متدمعيش يا أمي مما أبهر الحاضرين بالإستديو، موضحا:""أغنيتى فى مسلسل الاختيار 1، كانت حوار بين الشهيد وأمه، وتامر كروان، أطلعنى على مشهد استشهاد المجندين المصريين فى الحلقة الأولى من المسلسل قبل أن أغنى الكلمات وبكيت وانا اشاهد المشهد".

 

وأكمل:" أغنية متدمعيش يا أمي اتكتبت في ساعتين، قابلت شاب بيدعيني لحفلة في الجامعة واقفت وطلبت منه كلمات لحوار شهيد مع أمه، وبالفعل الشاعر الشاب ده قاله اديني ساعتين والاغنية تكون عندك".

 

شريف عامر وائل الفشني المجندين مسلسل الاختيار الاختيار

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