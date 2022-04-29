دوري المؤتمر الأوروبي.. روما يتعادل مع ليستر.. وفينورد يهزم مارسيليا

تعادل فريق روما الإيطالي مع مضيفه ليستر سيتي الإنجليزي (1-1) في مباراة ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.







وضع لورينزو بيليجريني روما في المقدمة عند الدقيقة الـ 15 من اللقاء، بعد كرة وصلته من نيكولا زاليوسكي، وأنهاها في المرمى بنجاح.





وأدرك فريق ليستر سيتي التعادل بهدف في الدقيقة الـ 67 من تسجيل اللاعب أيدمولا لوكمان، بعد تمريرة حاسمة من البديل هارفي بارنيس.



حقق فريق فينورد روتردام فوزاً مثيراً على حساب نظيره مارسيليا، في ذهاب نصف نهائي دوري دوري المؤتمر الأوروبي، على أرضية ملعب " فينورد".





وسجل فينورد هدف التقدم عن طريق سيريل ديسرس في الدقيقة 18، ثم سجل لويس سينيستيرا هدفا ثانيا لصالح فينورد في الدقيقة 20.



وفي الدقيقة 28 سجل مارسيليا هدف تقليص الفارق عن طريق بامبا دينج في الدقيقة 28، ثم لعب فينورد بعشرة لاعبين بعد طرد مالاسيا في الدقيقة 37.



ثم سجل مارسيليا هدف التعادل عن طريق جيرسون سانتوس في الدقيقة 40، بينما سجل فينورد هدفا ثالثا عن طريق سيريل ديسرس في الدقيقة 46.