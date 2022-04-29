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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. أمير مرتضى يعلق على فوز الزمالك بدوري "محترفين اليد": ملوك الصالات

أمير مرتضي منصور
أمير مرتضي منصور

علق أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، علي فوز الزمالك بدوري سوبر محترفين اليد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب أمير مرتضى منصور في تويتة له: “ملوك الصالات”.

عقب فوز الزمالك بدوري سوبر محترفين اليد.. هاشتاج "ملوك الصالات" يتصدر تويتر

الزمالك يفوز بدوري سوبر محترفين اليد بعد الفوز على الأهلي

وتوج الزمالك بلقب دوري سوبر محترفين اليد رجال وذلك بعد التغلب على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 28-25 في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر. 
وشهدت المباراة تقارب في المستوى بين الفريقان حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الأبيض 15-13 ولكن استطاع الفارس الأبيض حسم المباراة واللقب لصالحه بنتيجة 28-25 ليستمر في سلسلة الفوز على النادي الأهلي.

وانطلقت الدورة النهائية لتحديد بطل سوبر دوري محترفين اليد يوم الثلاثاء الماضي بمشاركة فرق الزمالك والأهلي وسبورتنج وهليوبوليس ،وأقيمت المنافسات على مدار ثلاثة أيام.

وبعد انتهاء مباريات الدورة المجمعة جاء الترتيب كالتالي :
احتل الزمالك المركز الأول  بدون هزيمة ، بينما جاء الأهلي 
في المركز الثاني وتوج سبورتنج بالمركز الثالث بعد الفوز على هليوبوليس اليوم والذي احتل المركز الرابع.

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