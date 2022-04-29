الأمن يكشف حقيقة تلفيق ضابط شرطة تهمة لشخص بالمنوفية

كشفت الاجهزة الأمنية تفاصيل ما نشره صاحب أحد الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً تعليق إدعى خلاله قيام أحد رجال الشرطة من قوة مديرية أمن المنوفية بتلفيق قضية سرقة دراجة نارية لنجله على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما ، فضلاً عن تهديده لمالك الدراجة النارية بتلفيق إتهامات له حال تنازله عن الواقعة .

بالفحص تبين أن بتاريخ 3 الجارى وأثناء مرور رجل الشرطة المشار إليه بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة منوف بالمنوفية ، قام بإستيقاف "نجل الشاكى" لقيادته دراجة نارية بدون لوحات معدنية وعدم حمله رخصتى قيادة وتسيير .. وبرفقته شخص آخر "بحوزته سلاح أبيض" ، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهما .. وبذات التاريخ وأثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيلهما من قسم الشرطة حضر (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) وإتهمهما بسرقة الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما ، وبإعادة عرضهما على النيابة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

بالفحص تبين عدم صحة إدعاء الشاكى ، وأن كافة الإجراءات تمت فى الإطار القانونى دون وجود ثمة تجاوزات من قِبل العاملين بقسم الشرطة .