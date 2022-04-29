صحف الكويت .. التحالف يفرج عن أسرى حوثيين في مبادرة إنسانية وأردوغان يزور السعودية

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية إلى أكثر من 9 مليارات دولار خلال الربع الأول من 2022

الملك سلمان وولي العهد يستقبلان أردوغان ويعقدان معه جلسة مباحثات

بايدن يقترح تحويل أصول روسية إلى أوكرانيا

جوتيريش يدعو روسيا إلى التعاون مع الجنائية الدولية حول جرائم الحرب

بايدن يطلب 33 مليار دولار من الكونجرس لمساعدة أوكرانيا عسكريًا واقتصاديًا

رئيس وزراء باكستان يزور السعودية في أولى جولاته الخارجية

اليونان: الطلعات الجوية التركية فوق بحر إيجه تقوض وحدة "الناتو"

التحالف: سيتم الإفراج عن 163 أسيراً حوثياً بمبادرة سعودية

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، قولها إن الصادرات المصرية غير البترولية بلغت خلال الربع الأول من 2022 (يناير - مارس) 9 مليارات و176 مليون دولار مقابل 7 مليارات و671 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بفارق مليار و505 ملايين دولار محققة نسبة زيادة بلغت 20%.

وقالت جامع إن المؤشرات الإيجابية الملموسة التي حققتها الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي رغم التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية - الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الجريدة" أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، استقبلا أمس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يزور السعودية في زيارة رسمية، وعقدا معه جلسة مباحثات رسمية.

ونقلت "الوطن" عن أردوغان قوله قبيل مغادرته تركيا، إن زيارته للسعودية تعكس إرادة مشتركة لبدء مرحلة تعاون جديدة مع المملكة على الصعيد العسكري والسياسي والاقتصادي والثقافي، مضيفًا أن زيادة التعاون مع السعودية في مجالات الصحة والطاقة والأمن الغذائي والصناعات الدفاعية والتمويل مفيدة للبلدين، معربا عن أمله في أن تعزز زيارة السعودية العلاقات الثنائية على أساس الثقة.

وذكرت "القبس" أن رئيس الوزراء الباكستاني الجديد شهباز شريف بدأ، أمس زيارة إلى السعودية في أولى جولاته الخارجية سعيا للحصول على دعم مالي من المملكة، التي أمضى فيها سنوات منفيا.

وأشارت "الأنباء" إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن أنه سيتم الإفراج عن 163 أسيرا حوثيا بمبادرة إنسانية من السعودية، مضيفًا أن الخطوة تأتي "دعمًا لكافة الجهود والمساعي لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام وجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية، وكذلك لتسهيل إنهاء ملف الأسرى والمحتجزين انسجاماً مع القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية والتقاليد العربية الأصيلة وما نص عليه القانون الدولي الإنساني المتمثل في نصوص وأحكام اتفاقية جنيف الثالثة والمتوقف تنفيذه منذ العام 2018 باتفاقية ستوكهولم".

دوليًا، قالت "الراي" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن اقترح استخدام أصول صودرت من أوليجارشيين روس لتعويض أوكرانيا عن الأضرار الناجمة عن الغزو الروسي، في حين دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، موسكو، إلى "قبول التعاون" مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم حرب محتملة قد تكون ارتكبت في أوكرانيا، خلال زيارته إلى بوتشا في ضاحية كييف.

ونقلت "الأنباء" عن بايدن قوله في مؤتمر صحفي، أمس، إنه طلب رسميًا من الكونجرس تمويلا إضافيا بقيمة 33 مليار دولار يهدف إلى دعم أوكرانيا خلال الأشهر المقبلة مع دخول الحرب الروسي مرحلة جديدة.

وأفادت "الوطن" بأن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس دعا تركيا إلى التوقف عن انتهاك المجال الجوي اليوناني بالطائرات المقاتلة، وهو سلوك قال إنه يقوض وحدة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في وقت حرج بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقبل يوم، احتجت وزارة الخارجية اليونانية لدى السفير التركي في أثينا بشأن سلسلة من الطلعات التركية فوق بحر إيجه، قائلة إنها غير قانونية و"استفزاز غير مقبول".