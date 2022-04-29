الأزهر يرعى أبنائه.. قطاع المعاهد ينظم حفل تكريم الطلاب المتفوقين من الأيتام

كرمت الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية، 100 طالب وطالبة من الأيتام المتفوقين، وذلك لتشجيعهم على التميز والتفوق، وكذا لإدخال البهجة والسرور عليهم قبل عيد الفطر المبارك.

حضر الحفل، الشيخ أحمد عبد العظيم محمد رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، برفقة أحمد فؤاد معبد رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، وإبراهيم صديق مدير عام الرعاية الاجتماعية والرياضية بتوزيع الجوائز على الطلاب، وأفطر الجميع سويًا في جو ساده الذكرُ والحب والبهجة والسرور.

يأتي هذا وفقًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وتوجيهات أ.د محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وأحمد فؤاد معبد رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بإسعادِ الطلابِ والطالباتِ الأيتامِ المتفوقين.