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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| أعراض صداع كورونا وكيفية علاجه.. أضرار الإفراط في تناول الكحك.. أسباب الإصابة بـ النحافة

أعراض صداع فيروس
أعراض صداع فيروس كورونا

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها..

احترس منها.. أسباب الإصابة بـ النحافة

تعد النحافة من المشكلات الشائعة بين جميع الأعمار وتتسبب فى أن يكون مظهر الإنسان غير لائق وهزيل وضعيف مما يسبب الكثير من المواقف المحرجة.

ويقصد بـ النحافة هو أن يكون مؤشر كتلة الجسم أقل من 20 وهو عبارة عن طريقة متعارف عليها فى عالم علاج السمنة والنحافة تتضمن قسمة الوزن على الطول فإذا كان الناتج أقل من 20 فيكون الشخص  مصابا بـ النحافة.

قبل العيد.. أضرار وخيمة عند الإفراط في تناول الكحك

أيام قليلة و يحل عيد الفطر المبارك ومع قرب حلول هذه المناسبة يحرص الكثير على شراء و عمل الكحك فهو من أبرز مظاهر الاحتفال بـ عيد الفطر.
ولكن على الرغم من أن يتمتع الكحك بمذاق شهي و لذيذ و يعشق تناوله العديد، إلا أن يحذر الخبراء والأطباء من الإفراط في تناول الكحك نظرا لتأثيره السلبي على الصحة، فينصح دائما بتناول كميات قليلة للغاية.

أعراض صداع فيروس كورونا وكيفية علاجه

من المرجح أن يسبب فيروس كورونا الجديد مجموعة واسعة من الأعراض بما في ذلك الحمى والسعال والتهاب الحلق وسيلان الأنف وآلام الجسم والتعب،  إضافة إلى ذلك قد تواجه أيضًا أعراضًا غير عادية مثل فقدان حاسة الشم والتذوق إضافة إلى مشاكل الجهاز الهضمي، ولكن وفقًا لتطبيق دراسة الأعراض ZOE في المملكة المتحدة ، يعد تطبيق دراسة الأعراض من بين أكثر خمسة أعراض تم الإبلاغ عنها لمتغير Omicron، والذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا.

 

في اليوم العالمي لـ الرقص .. تعرف على أبرز فوائده

يصادف اليوم 29 إبريل اليوم العالمي لـ الرقص، ولا يقتصر الرقص على الترفيه فقط فهو له العديد من الفوائد الصحية التي تدفعك إلي تعليمه و ممارسته أيضا.
تعتبر الحركة المستمرة التي يعتمد عليها الرقص  ليست فقط رائعة للصحة الجسدية ، ولكن أيضًا للصحة العقلية.

 

أسباب الإصابة بـ النحافة الكحك كورونا الرقص عيد الفطر

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