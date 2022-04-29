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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

سعفان: الترشح بانتخاب المنظمات النقابية العمالية إلكترونيا

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أصدر محمد سعفان، وزير القوي العاملة، قراراً بشأن مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022/2026، مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2022.

ونص القرار على كل من يرغب في الترشح لعضوية أو رئاسة مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يقوم بتسجيل بياناته إلكترونيا علي الرابط الإلكتروني المخصص لذلك علي موقع وزارة القوي العاملة، علي أن يتضمن التسجيل البيانات الأساسية التالية: الإسم الرباعي، الرقم القومي، المهنة أو الوظيفة، محل العمل، المؤهل الدراسي، النوع، واسم المنظمة النقابية العمالية المرشح لرئاسة أوعضوية مجلس إدارتها، والمعقد الذي يرغب في الترشح عليه (عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية / رئيس المنظمة النقابية).

ونص القرار علي أن يبدأ التسجيل الإلكتروني للراغبين في الترشح لعضوية أو رئاسة مجالس إدارة المنظمات النقابية بالنسبة للمرحلة الأولى للانتخابات بداية التسجيل 27 أبريل ونهايته 9 مايو 2022، والمرحلة الثانية من 10 مايو ، ونهاية التسجيل 22 مايو 2022.

وأكد القرار أنه لا يخل التسجيل الإلكتروني بوجوب تقديم طلبات الترشح يدويا من المرشح شخصيا، أو وكيله بموجب توكيل رسمي، إلى اللجنة العامة المختصة المشرفة علي الانتخابات، مرفقا به المستندات المنصوص عليها في 20 من اللائحة التنفيذية  لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم.

 

 

 

وزير القوي العاملة يحدد مواعيد الترشح والانتخاب عضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة الجديدة محمد سعفان

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