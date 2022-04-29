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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

انستجرام يطور ميزة جديدة لعرض منشوراتك المفضلة

إنستجرام
إنستجرام

يختبر موقع انستجرام Instagram، ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تثبيت منشورات محددة أعلى حساباتهم الشخصية، فوق شبكة الصور الخاصة بهم.

وأكدت شركة التواصل الاجتماعي للصور الأشهر في العالم لموقع TechCrunch، أن الميزة الجديدة المسماة (Pin a Post)، في مرحلة الاختبار حاليا ويتم عرضها لمستخدمين محددين على النظام الأساسي، وسيرى المستخدمون الذين لديهم حق الوصول إلى الميزة خيار "تثبيت في ملفك الشخصي" والذي يمكنهم تحديده من قائمة النقاط الثلاث بجوار المنشورات.

 

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إنستجرام يتيح للمستخدمين الترويج لمنتجاتهم بسهولة من خلال هذه الميزة

 

انستجرام يستلهم ميزة جديدة من تويتر وتيك توك

 

وقال متحدث باسم شركة "ميتا" المالكة لمنصة إنستجرام : "نحن نختبر ميزة جديدة تتيح للأشخاص تثبيت وعرض منشورات على حساباتهم الشخصية".

وعلى غرار ميزة "تثبيت التغريدات" على موقع تويتر، وميزة "تثبيت مقاطع الفيديو" على تطبيق تيك توك، تمنح خاصية انستجرام الجديدة "Pin to Your Profile أو تثبيت إلى حسابك الشخصي"، المستخدمين القدرة على تثبيت منشور معين أعلى المنشورات على الملف الشخصي الخاصة بهم، مما يساعدهم على  إبراز منشوراتهم المفضلة التي ربما تكون مدفونة في مكان ما بعيدًا في شبكة الصور الخاصة بهم.

وكما يمكن أن تكون ميزة تثبيت المنشورات على انستجرام، مفيدة أيضًا لمنشئي المحتوى الذين ينشرون بشكل متكرر ولكنهم يريدون إبراز منشور معين، لجذب انتباه المتابعين إلى محتوي مميز.

ويأتي اختبار الميزة الجديدة بعد أسبوع تقريبا من إعلان انستجرام عن إزالة علامة التبويب الأخيرة أو Recent على صفحات "الهاشتاج" لبعض المستخدمين كجزء من اختبار صغير، ومع التحديث الجديد، لن يرى بعض المستخدمين الآن سوى علامتي التبويب Top وReels على صفحات الهاشتاج.

انستجرام تثبيت منشورات ميزة جديدة Pin a Post Pin to Your Profile خاصية إنستجرام الجديدة ميزة تثبيت المنشورات Instagram

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