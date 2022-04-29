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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بمناسبة عيد الفطر.. "أمان" تواصل عرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة

صدى البلد

قررت منظومة أمان مواصلة توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة حتى نهاية العام الجارى وكذا استمرار فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60 % حتى الأول من شهر يونيو 2022 وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الداخلية

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى "رئيس الجمهورية" بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية وحتى نهاية العام الجارى وذلك لتخفيف العبء عن كاهلهم فى ظل الظروف الراهنة، وبما يساهم فى تهيئة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين ويرسخ دعائم التواصل معهم من خلال التفاعل مع انعكاسات الأحداث التى تشهدها الساحة الدولية وتأثيرها على اقتصاديات كافة الدول فقد تقرر مواصلة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بمختلف محافظات الجمهورية حتى نهاية العام الجارى تخفيفاً عن كاهل المواطنين.

كما تقرر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك استمرار فعاليات المرحلة الـ 22من مبادرة (كلنا واحد) لمدة شهر إضافى وحتى الأول من شهر يونيو 2022 بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية؛ وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى (993) فرع على مستوى الجمهورية.. بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجا التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية..إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة.

على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60% .. وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية  (moi.gov.eg)، إضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". (www.facebook.com/MoiEgy/posts/337694548393936) .

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