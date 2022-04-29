بأسلوب الضابط المزيف.. مسجلا خطر يسرقان متعلقات مواطن في الخليفة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين– مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره بدائرة القسم مستقلاً السيارة قيادته فوجئ بقيام شخصين يستقلان سيارة باستيقافه وادعى أحدهما أنه "رجل شرطة" وأظهر له كارنيه "بذات الصفة" وقاما بتفتيشه والتحصل منه على مبلغ مالى وهاتف محمول ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان"لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة القاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط أحدهما وبحوزته (مبلغ مالى – كارنيه شرطة "مزور" – هاتف يشبه جهاز اللاسلكى – هاتف محمول خاص بالمجنى عليه) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "إنتحال صفة رجل شرطة" باستخدام المضبوطات المشار إليها، وأن المبلغ المالى والهاتف المحمول المضبوطين من متحصلات الواقعة ، كما تم ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.