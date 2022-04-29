أمن القاهرة ينجح في إعادة طفل متغيب لأسرته

فى إطار استمرارية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى فقد تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين- مقيم بمحافظة القاهرة) بالعثور على (أحد الأطفال) وعدم تمكنه من التوصل لأهليته.

على الفور تم تقديم كافة أوجه الرعاية للطفل واتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل لأهليته حيث تم التوصل لوالده وتم تسليم الطفل له عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته.

وقدم والد الطفل الشكر لرجال الشرطة على الجهود المبذولة فى إعادة نجله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.