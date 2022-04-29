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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام الدورة الرمضانية لـحزب «مستقبل وطن» بمركز ابشواي وسط حضور جماهيري كبير

أثناء دورة الحزب
أثناء دورة الحزب

اختتمت  فعاليات الدورة الرمضانية التي نظمتها أمانة الحزب بمركز  ابشواي  تحت اشراف امين المركز بهاء الدسوقي، والتى شارك فيها فرق من جميع قري  المركز لاقت الدورة  حضورا جماهيريا كبيرا مما إشعل روح المنافسة  بين الفرق المشاركة.

 

تفعيلاً للدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب المهندس عبد القادر الجارحى أمين  الحزب بمحافظة الفيوم والنائب يوسف الشاذلى أمين التنظيم. 

 
شارك بالحفل الختامي  للدورة الرمضانية بالمركز النائب يوسف الشاذلى  انين التنظيم والنائب احمد دياب عضو مجلس النواب  و احمد عبد الحميد امين مركز  يوسف الصديق والعمده صاوي الجاحد  والامناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب بالمركز وامناء الامانات النوعية بالمركز هذا وقد  اسفرت المباراة النهائية عن فوز  فريق أبوكساه على فريق ابشواي بضربات الترجيح.


يأتي ذلك في إطار السياسة  التي ينتهجها حزب مستقبل وطن ، لدعم مؤسسات الدولة من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات فى مختلف المجالات ودعم الرياضة والشباب  ليكونوا أبطال مصر وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضي.

 

 

 

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الفيوم الدورة الرمضانية مستقبل وطن

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