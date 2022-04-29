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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات توقع اتفاقية لإرسال أول رائد فضاء عربي لمهمة طويلة بالمحطة الدولية

صدى البلد

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن محطة جديدة لقطاع الفضاء في دولة الإمارات.

وقال محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه على تويتر: "محطة جديدة لقطاع الفضاء في دولة الإمارات بتوقيع اتفاقية جديدة لإرسال أول رائد فضاء عربي لمهمة طويلة تمتد ١٨٠ يوما لمحطة الفضاء الدولية".

وأضاف: "الإمارات ستكون الدولة الـ١١ في التاريخ التي ترسل مهمة طويلة الأمد للفضاء.. فخورون بشباب الإمارات".

ونجحت دولة الإمارات في إرسال أول رائد فضاء عربي إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر 2019 ضمن بعثة الفضاء الروسية.

وانطلق أول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري على متن المركبة “سويوز إم إس 15” ليعود بعد 8 أيام على متن المركبة “سويوز إم إس 12”.

وعاد هزاع المنصوري مكللاً بالنجاح في 3 أكتوبر بعد إتمام مهمته مسجلا قصة نجاح جديدة لدولة الإمارات في قطاع الفضاء.

ودخلت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل رسمي السباق العالمي لاستكشاف الفضاء الخارجي، عبر مرسوم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بإنشاء وكالة الإمارات للفضاء، وبدء العمل على مشروع إرسال أول مسبار عربي وإسلامي إلى كوكب المريخ، أطلق عليه اسم "مسبار الأمل"، لتكون الدولة بذلك الإمارات واحدة من بين تسع دول فقط تطمح لاستكشاف هذا الكوكب.

وانطلق المسبار في مهمته بتاريخ 20 يوليو 2020، ومن المخطط أن يصل إلى المريخ بحلول عام 2021، تزامناً مع ذكرى مرور خمسين عاماً على قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة. ويجري التخطيط والإدارة والتنفيذ لمشروع المسبار على يد فريق إماراتي يعتمد أفراده على مهاراتهم واجتهادهم لاكتساب جميع المعارف ذات الصلة بعلوم استكشاف الفضاء وتطبيقها، إذ تشرف وكالة الإمارات للفضاء على المشروع وتموله بالكامل، في حين يطور مركز محمد بن راشد للفضاء المسبار بالتعاون مع شركاء دوليين.

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