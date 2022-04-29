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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اليابان تحضر الروبوت اللعبة لرحلة على سطح القمر.. فيديو

روبوت ياباني
روبوت ياباني

عرضت فضائية “الحدث” تقريرا بعنوان، اليابان تحضر "الروبوت اللعبة" لرحلة على سطح القمر.

ووفقا للتقرير، فإن وزن الروبوت اللعبة 250 جراما ويمكنه التقاط الصور وإرسالها إلى الأرض، مضيفا أن الروبوت اللعبة بقدرات خيالية تحضره اليابان لرحلة على سطح القمر.

 

وفي سياق متصل، أعلنت حكومة اليابان عن منح وسام الشمس المشرقة “نجم ذهبي وفضي”، لرئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، المهندس إبراهيم العربي، وسفير مصر لدى اليابان سابقًا هشام بدر. 

وأوضحت سفارة اليابان بالقاهرة، في بيان اليوم الجمعة، أن هذا التكريم يأتي لما قام به المهندس إبراهيم العربي والسفير هشام بدر من إسهامات بارزة في تعزيز العلاقات الثنائية بين اليابان ومصر وتوطيد علاقات الصداقة والنوايا الحسنة بين البلدين، ويعود تاريخ هذا الوسام إلى ما يقرب من 150 عام، وهو وسام رفيع المستوى يمنحه إمبراطور اليابان لأولئك الذين حققوا إنجازات بارزة داخل اليابان والمجتمع الدولي.


وأشارت إلى أن العربي ساهم بصفته رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وهي أعلى منظمة تشرف على الغرف التجارية في مصر، وأيضًا بصفته رئيس مجلس الأعمال المصري –الياباني، في التطوير المتواصل للعلاقات التجارية بين البلدين من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات المشتركة مع المنظمة اليابانية المناظرة، ومن خلال توفير فرص للتبادل بين دوائر الأعمال اليابانية والمصرية. 

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