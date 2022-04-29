روسيا: لسنا ملزمين بالتعاون مع المحكمة الجنائية بشأن جرائم الحرب في أوكرانيا

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو ليست ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالتحقيق حول ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، روسيا للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب محتملة في أوكرانيا، حسب شبكة “العربية”.

ووصل جوتيريش، الخميس، إلى بلدة بوروديانكا بضاحية العاصمة الأوكرانية كييف، لمشاهدة الوضع بها عقب الغزو الروسي للبلاد.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال جوتيرتش خلال زيارته الميدانية إلى كييف "إن حرب في القرن الـ21 هي عبثية".

وكما زار الأمين العام للأمم المتحدة مدينة بوتشا والتي شهدت قتل جثث لمدنيين، ثم التقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وجاءت جولة جوتيريش بأوكرانيا عقب زيارة إلى روسيا وإجراء محادثات مع رئيسها فلاديمير وبوتين.

وقال جوتيرتش في تغريدة أمس الأربعاء عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن الأمم المتحدة ستواصل تأمين إجلاء المدنيين من مناطق الصراع في أوكرانيا، لافتا إلى أنه كلما انتهت هذه الحرب مبكرا كلما كان أفضل لأوكرانيا وروسيا والعالم.

وأكد في حديث لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الحرب في أوكرانيا ستستمر حتى "تقرر روسيا إنهاءها.. وعندما يكون هناك - بعد وقف إطلاق النار - احتمال وجود اتفاق سياسي جاد".