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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الكبير أوي الحلقة 28 .. شيرين رضا نجمة مهرجان المزاريطة

الكبير أوي
الكبير أوي

شهدت أحداث الحلقة الـ 28 من مسلسل «الكبير أوي» العديد من التفاصيل المشوقة بـ مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي.

حضرت الفنانة شيرين رضا، مهرجان المزاريطة الدولي، الأمر الذي جعل الكبير سعيد للغاية، ووقف يتحدث معها بينما يجري هدرس لقاء معها، وسألته برعب من يكون ليرد عليها «انا الكبير».

محمد سلام الأكثر رواجا على تويتر بعد الحلقة الـ 28 من الكبير أوي

هدرس| محمد سلام يظهر بشخصيته الحقيقية في الكبير أوي 6

كما ظهر الفنان محمد ممدوح، ضمن نجوم المهرجان أيضاً، واجرى اللقاءات مع النجوم كل من هدرس، ومربوحة وچوني.

وظهر “هدرس” ضمن المهرجان بشخصيته الحقيقية بكونه الفنان “محمد سلام”، وتفاجأ الكبير به وذهب ليسأله عن سبب ظهوره بشكل مختلف ولبسه لبدله، ليتفاجأ أنه ليس هدرس ويقول له إنه الممثل محمد سلام.

الكبير اوي

بينما ظهرت هنادي مهنا، ضمن أحداث الحلقة وقابلها چوني الذي طلب منها أن تقوم بتصوير ڤيديو slow motion”.

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج «الكبير النهاردة»، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك عقب عرض الحلقة الجديدة من مسلسل “الكبير أوي 6”.


وتصدر هاشتاج “الكبير النهاردة” قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي الحلقة الجديدة  من مسلسل الكبير أوي 6.

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