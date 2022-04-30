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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 آلاف جنيه.. ارتفاع في أسعار شيري أريزو 5 موديل 2022

5 الاف جنيه .. ارتفاع
5 الاف جنيه .. ارتفاع في اسعار شيري اريزو 5 موديل 2022

شهدت النسخة شيري اريزو 5 موديل 2022 والتي تنتمي إلى فئة السيدان، ارتفاعًا في قيمتها التسويقية داخل السوق المصري، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا، وقدرت هذه الزيادة بنسبة بلغت 5000 جنيه.

شيري اريزو 5 موديل 2022

تضم السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022 محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1500 سي سي، يمكنه انتاج 114 حصانا، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي CVT يعمل عبر منظومة الدفع الامامي للعجلات، بالاضافة إلى ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات.

شيري اريزو 5 موديل 2022

وحصلت السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022 على تصميم خارجي انسيابي، مع مصابيح حادة المظهر، وشبكة هوائية متعددة الفتحات، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية، بينما ترتكز على جنوط رياضية 16 بوصة.

شيري اريزو 5 موديل 2022

وتأتي السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4.572 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1.825 مم، و 1.482 مم للارتفاع، بالاضافة إلى 2.670 مم لطول قاعدة العجلات، إلى جانب تجهيزات خارجية مثل حساسات حركة، وكاميرا، وفتحة سقف كهربائية.

شيري اريزو 5 موديل 2022

أسعار السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022 بعد اخر زيادة 

 

الفئة الأولى مانيوال شيري اريزو 5 موديل 2022 بقيمة قدرها 217 ألف جنيه بدلاً من 212 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك شيري اريزو 5 موديل 2022 بقيمة قدرها 242 ألف جنيه بدلاً من 237 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك شيري اريزو 5 موديل 2022 بقيمة قدرها 257 ألف جنيه بدلاً من 252 ألف جنيه.

شيري اريزو 5 موديل 2022
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