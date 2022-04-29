للمرة الأولى.. روسيا تستخدم غواصات لقصف أوكرانيا.. فيديو

استخدمت روسيا غواصة تعمل بالديزل في البحر الأسود لضرب أهداف عسكرية في أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز "كاليبر".

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، مقطع فيديو يظهر وابلا من صواريخ "كاليبر" تنطلق من البحر وتحلق في الأفق تجاه أهداف عسكرية أوكرانية.

وتعد هذه هي المرة الأولى، التي تعلن فيها روسيا استخدام أسطولها من الغواصات في قصف أوكرانيا، خلال الحرب المندلعة منذ 24 فبراير الماضي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت إن صواريخ "كاليبر" التي تم إطلاقها من البحر دمرت 3 محطات جر فرعية في مراكز السكك الحديدية في مناطق فاستيف وكراسنوسيلكا وبولون بأوكرانيا.

يشار إلى أن مدى صاروخ "كاليبر" يبلغ 2000 كيلومتر، ويحلق بسرعة أقل من سرعة الصوت، ويطلق من البوارج الحربية والغواصات.

وأفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، بن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الروسي عن استخدام غواصات لمهاجمة أهداف أوكرانية.

على جانب آخر، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن صواريخ عالية الدقة تابع للقوات المسلحة الروسية دمرت خلال النهار 38 منشأة عسكرية في أوكرانيا بينها 20 نقطة قوة و11 منطقة ترتكز فيها لقوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية، ومستودع وقود بالقرب من فولنو بول، ومحطة رادار في منطقة بيتشينيجي.

وأضاف البيان "سلاح الجو الروسي يضرب 22 هدفا عسكريا لأوكرانيا، حيث تم تدمير مايلي، 5 نقاط قوة و13 منطقة تتمركز فيها القوى العاملة والمعدات العسكرية و4 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والوقود في بلدات سيفيرودونيتسك وتشيرفونوي وبيلوغوري".

وتابع "تم تدمير منظومة للدفاع الجوي من طراز "بوك-إم1" وطائرة هليكوبتر من طراز "مي-24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".

وأشارت روسيا إلى تدمير "5 نقاط تحكم و13 نقطة قوة و64 منطقة تركيز للقوى العاملة والمعدات العسكرية و7 مواقع مدفعية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 من القوميين المتطرفين الأوكرانيين"

وأوضحت الوزارة أن "الدفاع الجوي الروسي أسقط 6 طائرات أوكرانية بدون طيار ، و3 صواريخ "توشكا-أو" أوكرانية" .