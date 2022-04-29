أعراض شائعة تصاحب تشخيص نقص الفيتامينات.. تعرف عليها

يعتبر نقص الفيتامينات من أكثر المشاكل التي تواجه جسم الإنسان؛ حيث أنها تحدث عندما لا يحصل الجسم على العناصر الغذائية اللازمة من الطعام، ومنها من لا يمكن الحصول عليه من الطعام فقط، وإنما يحتاج إلى الحصول على المكملات الغذائية.

أعراض شائعة تظهر عند نقص الفيتامينات بالجسم





وقال الدكتورة حنان محمود، أخصائية علاج حالات السمنة والنحافة، ان نقص الفيتامينات في الجسم قد يتسبب في ردود أفعال كتساقط الشعر وبهتان البشرة، والدوخة، وغيرها من المشاكل الصحية الأخرى.





وتابعت محمود في منشور لها عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، ان هناك بعض الأعراض الشائعة والتي تصاحب تشخيص نقص الفيتامينات في الجسم، وهو ما سنقوم بذكر في السطور التالية ، وهي :



- التعب والارهاق المستمر :

ويرجع التعب والإرهاق المستمر ناتج عن نقص فيتامينات وفقر دم .



- بقع زرقاء على الجلد :

وتظهر يقع زرقاء على الجلد عندما يحدث نقص فيتامين c والصفائح .



- تشنجات في عضلة الساق :

وينتج تشنجات في عضلة الساق عندما يحدث نقص في نسبة الكالسيوم والماغنيسيوم .



- بقع بيضاء علي الأظافر :

ويرجع ظهور بقع بيضاء على الأظافر إلى نقص الزنك وحمض المعدة .



- ظهور الشعر الأبيض :

وعندما تغير لون الشعر إلى اللون الأبيض في الشعر بالرغم من صغر السن فقد يرجع ذلك إلى نقص مخزون النحاس في الجسم .

أعراض شائعة تظهر عند نقص الفيتامينات بالجسم



- ظهور القشرة في الشعر :

ويرجع ظهور القشرة في الشعر لنقص omega 3 والأحماض الدهنية .



- خشونة الجلد :

وتحدث خشونة الجلد عندما يحدث نقص الزنك وفيتامين A



- تشقق الشفاه :

ويبدأ تشقق الشفاه عندما يحدث نقص vitamin B12



- ضعف الشعر وهشاشته :

وغالبا ما نعاني من ضعف الشعر وهشاشته، ولكن في الغالب هو رد فعل الجسم نتيجة لنقص حمض الفوليك .



- البشرة الشاحبة :

ووجدت العديد من الدراسات ان الأشخاص ذات البشرة الشاحبة يرجع هذا الأمر إلى المعاناة من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد .



- شعر الوجهه الزائد :

ومن المعروف ان شعر الوجه الزائد له علاقة بأعراض تكيسات المبايض، والتي يجب علاجها على الفور .