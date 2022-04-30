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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النقد العربي: 636 مليار دولار مكاسب أسواق المال خلال الربع الأول

صندوق النقد العربي
صندوق النقد العربي

حققت القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي مكاسب بنحو 636.22 مليار دولار أمريكي /أي بنسبة زيادة بلغت 16.73 في المائة/ لتصل لأكثر من 4.43 تريليون نهاية الربع الأول من عام 2022، مقارنة بنحو 3.8 تريليون دولار أمريكي في نهاية الربع الرابع من عام 2021 حسب صندوق النقد العربي.

و قال تقرير نشرة أسواق المال العربية الصادر اليوم عن صندوق النقد العربي إن مؤشر الصندوق  المركب لأسواق المال العربية أنهى تعاملات الربع الأول من عام 2022 مرتفعا بنحو 2.8 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل في الربع الرابع من عام 2021، ليصل بذلك إلى نحو 508 نقاط في نهاية شهر مارس 2022، مقابل 494.2 نقطة في نهاية شهر ديسمبر 2021.. فيما حقق المؤشر مكاسب على أساس سنوي حيث بلغت نسبة الزيادة 14.2 في المائة في نهاية الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالربع الأول من عام 2021".

وأضاف: "واصلت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية في نهاية الربع الأول من عام 2022 محافظتها على منحنى أدائها التصاعدي الذي شهدته على أساس ربع سنوي منذ بداية عام 2021، نتيجة الارتفاع المسجل في مؤشرات قيم التداول والقيمة السوقية.. كما كان لاستمرار حركة الإدراجات الجديدة في عدد من البورصات العربية أثر إيجابي على مؤشرات الأداء في ظل مواصلة البورصات العربية جهودها نحو رفع مستويات السيولة، وزيادة معدلات التداولات، وجذب الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى النتائج الإيجابية خلال الربع الأول من عام 2022 لأرباح الشركات.

و على الصعيد العالمي، ساهم ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة في تحسن مؤشرات أداء البورصات العربية في نهاية شهر مارس 2022.. و في هذا الإطار، سجلت ثلاث عشرة سوقا مالية عربية مدرجة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي ارتفاعا في مؤشرات أدائها السعرية في نهاية الربع الأول من عام 2022 مقارنة بنهاية الربع الرابع من عام 2021.

و فيما يتعلق بالأداء الفردي للأسواق المالية العربية خلال الربع الأول من عام 2022 فقد جاء إيجابيا بشكل عام حيث ارتفعت مؤشرات الأداء في الأسواق العربية كافة خلال الربع الأول من عام 2022، باستثناء ثلاث بورصات عربية.

و سجلت قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية مجتمعة خلال الربع الأول من عام 2022 ارتفاعا بنحو 10.83 في المائة مقارنة بالربع السابق عليه.

وأظهرت البيانات ارتفاع قيم التداولات في ثماني بورصات عربية، وتصدرت قيمة الأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية الأسواق المالية العربية خلال الربع الأول من عام 2022 مسجلة نحو 144.71 مليار دولار أمريكي، بنسبة ارتفاع بلغت 20.67 في المائة.

فيما سجلت أربع بورصات عربية ارتفاعا في عدد الأسهم المتداولة خلال الربع الأول من عام 2022.. في حين ارتفع المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة في أسواق المال العربية في نهاية الربع الأول من عام 2022 بنحو 8.17 في المائة، مقارنة بالربع الرابع من عام 2021، ليبلغ نحو 3520.76 مليون دولار أمريكي.

 

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