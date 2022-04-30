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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اخبار التعليم| البحوث الفلكية تستطلع هلال عيد الفطر اليوم .. وجامعة عين شمس تغلق باب التقديم في مسابقة للمرأة العربية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من اخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث اخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

بروتوكولات و برامج الجديدة تعقدها جامعة القاهرة خلال الفترة القادمة .. تفاصيل

وافق مجلس جامعة القاهرة،  على عدد من بروتوكولات واتفاقيات تعاون جديدة بين الجامعة  ومؤسسات وهيئات دولية وجامعات مرموقة لمواكبة التطويرات التى يحتاجها سوق العمل .

اخر موعد لاستخراج شهادة التطعيم الخاصة بلقاح كورونا ببنات عين شمس ..اليوم

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إنه على الطالبات اللاتي تواجهن مشاكل فى استخراج شهادة التطعيم الخاصة بلقاح كورونا التوجه إلى مندوب وحدة الأزمات والكوارث بالقسم وإعطاءه جميع البيانات اللازمة: الاسم، الرقم القومى، عدد الجرعات ومواعيد أخذ الجرعة، اسم اللقاح، مكان أخذ اللقاح، على أن يكون بداخل الكلية أو أي مكان تابع للجامعة، بحد أقصى نهاية شهر أبريل. 
 

اليوم.. اخر موعد للتقديم لمسابقة المنتدى العربي الإفريقي للمرأة العربية وريادة الأعمال

أعلنت جامعة عين شمس عن بدء التقدم لمسابقة المنتدى العربي الأفريقي للمرأة العربية وريادة الأعمال. ويستعرض موقع صدي البلد فئات الجائزة والمكونة من ٥ فئات متنوعة

 

 تجارة حلوان تعلن نتائج امتحانات الميد تيرم الأسبوع المقبل

أعلنت إدارة كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، أن الكلية تواصل تصحيح امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى" الميدتيرم"، وذلك تمهيدا لإعلان النتائج للطلاب، وذلك على منتصف الأسبوع المقبل.

 

البحوث الفلكية تستطلع هلال عيد الفطر اليوم..... والاثنين أول الأيام فلكيا

يستعد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لإستطلاع هلال شهر شوال 1443هـ ، اليوم السبت من مقر المعهد بمرصد حلوان.

 

القومي للبحوث: يجب التدرج في الطعام والعودة للنمط الغذائي الطبيعي خلال أيام العيد

قالت الدكتورة دينا مصطفي محمد، باحث بقسم التغذية وعلوم الاطعمة، معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث ، إن العودة إلى النظام الغذائي الصحي بعد انقضاء شهر رمضان، من المهم جدا لصحه وجسم الانسان

 

رئيس جامعة أسيوط يشهد  حفل سحور أسرة مصر بكلية التربية النوعية

شهد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة لأسيوط حفل "سحور أسرة مصر .. أسرة واحدة" والذى نظمته أسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وكلية التربية النوعية بمقر الكلية احتفالاً بليلة القدر. 

 

جامعة القاهرة كلية البنات جامعة عين شمس جامعة حلوان

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