ختام ناجح لبطولة الناشئين الرمضانية بنادي المصرية للاتصالات

وسط أجواء رمضانية واحتفالية كبيرة اختتمت بطولة الناشئين بنادي المصرية للاتصالات بنسختها الأولي والتي حملت اسم المرحوم عرفة الحوفي تكريماً له ولمجهوده في مجلس الإدارة وكان ذلك بحضور نادر رجب نائب رئيس النادي واحمد ماهر عضو مجلس الإدارة والمشرف علي قطاع الناشئين ومحمود عكاشة ورامي عزت أعضاء مجلس الإدارة

وبحضور الفرق المشاركة في البطولة وهم نادي المصرية للاتصالات و نادي زد ونادي الجونه ونادي الإنتاج الحربي ونادي العبور ونادي حدائق الاهرام ونادي Hfc

وأكدت الفرق المشاركة علي نجاح البطولة سواء علي المستوي التنظيمي أو الفني

وأكد أحمد ماهر علي ضرورة إقامة مثل هذا البطولات لأنها تساعد علي اكتشاف اللاعبين وتزودهم بالخبرة وان كل هذا سيعود علي الفريق الأول بالايجاب واكتشاف عناصر جديدة

وتوجه بالشكر والتقدير لكل الفرق المشاركة بالبطولة

وتم تسليم درع نادي المصرية للاتصالات لكل الفرق المشاركة والتي ساعدت بدورها في نجاح البطولة

كما تم تكريم قدمي الرياضيون الذين لعبوا لنادي المصرية للاتصالات

وتم تكريم فريق 2006الذي حصل علي بطولة كأس منطقة القاهرة منذ أيام قليلة

والجدير بالذكر أن قطاع الناشئين بالمصرية للاتصالات يعتبر هذا العام هو عام حصاد البطولات له وتحقيق المراكز المتقدمة

توج فريق المصرية للاتصالات مواليد 2006 بطلاً لدوري منطقة القاهرة وحصل علي المركز الاول عن جدارة واستحقاق

وحقق فريق مواليد 2007 المركز الثاني بعد التعثر في المبارة النهائية امام فريق الداخلية بضربات الجزاء

وحصد فريق مواليد 2005 المركز الثالث من مسابقة الدوري منطقة القاهرة لكرة القدم