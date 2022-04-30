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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يشهد فعاليات ختام الدورة الرمضانية لمركز شباب مدينة سوهاج

نهائي الدورة الرمضانية
نهائي الدورة الرمضانية بسوهاج

شهد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، فعاليات ختام الدورة الرمضانية لمركز شباب مدينة سوهاج والتى أقيمت على ملعب المركز، بحضور النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة سوهاج، ومحمد أبو الوفا عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من الجماهير.

تضمنت الفعاليات فقرة استعراضية لفرقة سوهاج للفنون الشعبية، تلتها نهائي الدورة فى كرة القدم الخماسي بين فريقي المدفعجية والطواحين والتى انتهت بفوز فريق المدفعجية بركلات الترجيح، واختتمت الفعاليات بقيام السيد المحافظ بتكريم الفرق الفائزة فى كرة القدم، في مسابقة ١٦، و١٨ عام، ومفتوح السن، ومنحهم الجوائز والكؤوس.

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وهنأ المحافظ الفريق الفائز، معربا عن سعادته بالحضور، والمستوى التنظيمي المتميز للدورة، مشيدا بما شاهده من طفرة على مستوى الإنشاءات والملاعب بمركز شباب مدينة سوهاج.

ومن جانبه وجه النائب خالد أبو الوفا الشكر للسيد المحافظ على دعمه الدائم لجميع أنشطة الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج.

سوهاج النائب محافظ الدورة الرمضانية ملعب

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