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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انحراف الحلقة 29.. روجينا تكشف تفاصيل عشقها للطب النفسي

مسلسل انحراف
مسلسل انحراف

أسدل الستار على الحلقة الـ 29 من مسلسل"انحراف"، بطولة النجمة روجينا، والتي شهدت العديد من المفاجآت والأحداث المثيرة حول تفاصيل شخصية الدكتورة حور التي تقدمها روجينا، وكيف تحولت من شخصية ضعيفة الى قوية، جعلها ترتكب العديد من الجرائم من أجل تحقيق العدالة من وجهة نظرها الشخصية.
وكشفت حلقة اليوم، مدى التغيرات التي أحدثها الدكتورة حور "روجينا" في حياة زوجها الضابط شريف نوح" أحمد صفوت"، رغم قيامه بالقبض عليها، هذا إلى جانب  علاقتها بالطبيب النفسي إياد الشخصية التي يلعبها الفنان اللبناني "باسم مغنية"، وكانت بداية الحلقة مع حديث شريف مع إبنه التي تقدمها الطفلة جنى شحاتة، وسؤالها عن حور وأين متى سوف تأتي؟ الأمر الذي أصاب شريف بحيرة كبيرة، هذا إلي جانب أنه لمس جميع التغيرات التي أحدثتها حور في شخصيته ابنه.
ثم تنتقل كاميرا المخرج رؤوف عبد العزيز إلى المستشفى التي تتلقى فيها حور العلاج، ويكون في انتظارها زوجها شريف نور" أحمد صفوت"، ليتعرف منها كيف وصل بها الأمر لتصبح قاتلة محترفة، وبالفعل بدأ حور في السرد له كواليس ما حدث لها في حياتها بعد وجودها في مستشفى الأمراض العقلية.
وكشفت حور خلال أحداث حلقة اليوم، أنها في البداية كانت ترفض العلاج نهائيا، لولا ظهور الطبيب النفسي إياد" باسم مغنية"، الذي غير مسار حياتها وإقناعها بالعلاج، وبالفعل استجابت له، ووقعت في حبه، ولكنه كان حب من طرفها هي فقط.
وأوضحت الحلقة أن الأغنية التي كانت تسمعها حور أثناء ارتكابها جميع جرائم القتل، هي الأغنية التي كانت تحب سماعها مع الدكتور إياد.
كما حرص المخرج رؤوف عبد العزيز والنجمة روجينا، على استعراض العديد من القضايا والمشكلات الكثيرة التي يعاني منها المجتمع، بالتلميح إليها من خلال شخصية حور، حيث كشفت حور" روجينا" لشريف نوح " أحمد صفوت"، أنها خلال تواجدها في المستشفى وجدت العديد من الحالات المظلومة ولا يوجد أحد يسترد لهم حقهم، كل ذنبهم أنهم ضعفاء ولا يستطيعون أن يحصلون على حقهم بنفسهم، ومن أبرزهم مثلا فاطمة مدرسة لغة عربية متزوجة من تاجر مخدرات، يهددها بانه سوف يشوه وجهها إذا لم تسمع كلامه مما يجعلها تصاب بمرض نفسي، عم يخطف ابنة أخية بسبب الميراث، مما يجعلها تخاف من كل شيء وتدخل مستشفى الأمراض النفسية وغيرها العديد من الحالات المظلومة، كل ذنبهم أنهم ضعفاء لهذا تؤكد حورأنها قررت تاخذ حق أي مظلوم وتكون قوية.
وتنتهي الحلقة عن كشف حور " روجينا، لندمها على الذهاب إلي طبيبها النفسي أياد" باسم مغنية"، لكي تعترف بحبها له، لتكشف الحلقة الأخيرة كافة التفاصيل الخاصة بما حدث لحور لكي تصبح طبيبة نفسية مشهورة ومن هي الشخصية التي انتحلها؟
واعتمدت نجمة المسلسل الفنانة روجينا، على تغيير جلدها كليا في دور يبدو من الوهلة الأولى أنه من الأدوار المركبة الصعبة، بينما جسدته هي بطريقة منفردة، اعتمدت على الانسلاخ من شخصيتها المستقلة والانخراط في شخصية العمل، والتعبير عن الانفعالات بكل الحواس، تحت قيادة مخرج واعي يعرف جيدا كيف يدير الممثل ويخرج منه طاقة إبداعية مختلفة وجديدة.
كما نجحت روجينا فى حجز مقعدا لها فى الموسم الرمضاني، إذ استطاعت لفت الأنظار إليها بقوة عبر مسلسلها الجديد ، حيث تقدم وجبة درامية دسمة ومختلفة جدا، بطرح قضايا واقعية عملا بشعار الفن مرآة الواقع، وحلقة تلو الأخرى تزداد اثارة وتشويق.
كما تصدرت روجينا الترند عقب عرض حلقات مسلسلها "انحراف"، وأثنى رواد موقع تويتر على موهبة روجينا، مؤكدين أن يكون مسلسلها  فرس الرهان فى الموسم الرمضاني الحالي، تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز، والذي نجح في إخراج مثل هذا العمل بكل ما فيه من ميلودراما واقعية فتتجلى استاذيته في هذا العمل عندما استوعب تماما إمكانيات ومتطلبات الدراما المصرية وجمهورها وشروط المتفرج المصري في تقديم قضايا اجتماعية من الواقع تلامس الجمهور البسيط في الشارع المصري، وهذا ما ظهر جليا على مدار مشواره الفني سواء والتي كان أخرها العام الماضي مسلسل "الطاووس".
مسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.
يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

أحمد صفوت المخرج رؤوف عبد العزيز الفنان اللبناني باسم مغنية مسلسل انحراف النجمة روجينا انحراف Arts Entertainment

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