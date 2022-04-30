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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أولاد العم.. عامل يشرع في قتل أخر لخلافات الجيرة بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب عامل خمسيني، بجرح قطعي غائر شبه نافذ بالظهر من الناحية اليُسرى، على يد نجل عمومته؛ إثر خلافات الجيرة القائمة فيما بينهما، بمركز طما شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول المدعو "أحمد ح ا ع- 50 سنة- عامل- ويقيم بدائرة المركز"، مصاب بجرح قطعي غائر شبه نافذ بالظهر من الناحية اليُسر، ىوتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

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وبالانتقال والفحص وبسؤال المُصاب، اتهم نجل عمومته المدعو "محمد ح ا- 35 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية"، بالتعدي عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته المنوه عنها؛ بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهما.

وعقب التأكد من صحة الواقعة، واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة عبارة عن سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذِكر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج مطواه عامل خلافات الجيرة

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