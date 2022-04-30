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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فروع رواق تحفيظ القرآن للطفل بالجامع الأزهر مجانا على مستوى الجمهورية

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

أعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، فتح باب التقدم للالتحاق برواق الطفل بالجامع الأزهر وكافة فروعه المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

وفي هذا التقرير، نرصد فروع رواق الطفل لتحفيظ القرآن الكريم للصغار من سن ٥ : ١٣ سنة بالمجان.

ويبلغ عدد فروع رواق الطفل بالجامع الأزهر على مستوى الجمهورية، 507 فرع، وذلك لمدة 15 يوم من تاريخ الإعلان، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

 الشروط والضوابط

وأشار وكيل الأزهر، إلى أن رواق الطفل بالجامع الأزهر سيقوم بتحفيظ القرآن الكريم للأطفال بداية من سن 5 سنوات وحتى 13 سنة، وذلك وفق الشروط والضوابط المبينة خلال الرابط من هنا

 استمارة التقديم

وللالتحاق بالرواق يرجى ملء استمارة التقديم عبر الرابط من هنا

ويقوم رواق الطفل بالجامع الأزهر بتحفيظ القرآن الكريم للأطفال بداية من سن 5 سنوات وحتى 13 سنة، وذلك وفق الشروط والضوابط التالية: ألَّا يقل عمر الطفل المتقدم في أي مستوى عن خمس سنوات ولا يزيد على ثلاث عشرة سنة عند التقديم. أن يُعْقَدَ اختبارٌ للطفل المتقدم؛ لتحديد المستوى.  أن يتم تسكين الطفل على المستوى المناسب له تبعًا لما يبينه الجدول التالي:

4- أن يلتزم الطفل الحضور بالرواق، بنسبة لا تقل عن 80%.

 5- الالتزام بآلية التقييم، والاختبارات المتبعة بالرواق: (اختبار شهري – اختبار نهاية المستوى – اختبار نهاية البرنامج). 

6 لا يتم الانتقال من مستوى إلى المستوى الذي يليه، إلا بعد اجتياز الطفل للاختبار المعد لذلك.

 

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