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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. ليفربول يلتقى نيوكاسيل والأهلي مع سيراميكا كليوباترا.. والجبلاية تطالب بحسم ملعب نهائى دورى الأبطال

مباراة الاهلي وسيراميكا
مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي :

 

تغيير اسم وشعار نادي مستقبل وطن بعد اجتماع الجمعية العمومية

قررت الجمعية العمومية لنادي مستقبل وطن تغيير اسم النادي ليكون المستقبل سبورت بدلا من مستقبل وطن.

 

باريس سان جيرمان يتعادل مع ستراسبورج 3-3 في الدوري الفرنسي

تعادل فريق باريس سان جيرمان مع مضيفه ستراسبورج بثلاثة أهداف لمثلها، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الفرنسي.

 

إنبي يفرض التعادل الإيجابي على البنك الأهلي بالدوري

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي ايجابيا مع البنك الاهلي بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد بتروسبورت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. 

 

اتحاد الكرة يخاطب كاف لاختيار " ملعب محايد " لنهائي أبطال أفريقيا

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة  جمال علام، أنه خاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم -كاف - بشكل رسمي ، أثناء سريان بطولتي -دوري الأبطال والكونفدرالية - للتشديد على ضرورة مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص وإقامة المباراة النهائية لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية على ملاعب محايدة بعيدا عن الفرق أطراف المباراتين .

 

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل والقناة الناقلة

يخوض فريق  ليفربول مباراة قوية أمام نظيره فريق نيوكاسل يونايتد اليوم السبت، في المباراة التي تجمعهما على ملعب سانت جيمس بارك ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري والقناة الناقلة

تقام مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة والنصف وتذاع عبر قناة أون تايم.

 

عرض الحلقات الأخيرة من مسلسل الاختيار ٣ على شاشات عملاقة بمراكز الشباب

تكثف وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى من البرامج والمشروعات واللقاءات والندوات الحوارية داخل مراكز الشباب بهدف تعزيز الوعي بين أوساط النشء والشباب بمختلف التحديات والقضايا التي تواجه الوطن.

 

ريال سوسيداد يعلن تجديد عقد ديفيد سيلفا حتى 2023

أعلن نادي ريال سوسيداد الإسباني، تجديد عقد لاعبه ديفيد سيلفا مع الفريق حتى عام 2023.

 

باملاك تيسيما حكماً لمباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا

أسند الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، مهمة إدارة مباراة الأهلي ووفاق سطيف للأثيوبي باملاك تيسيما، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

تأهل سلمى أيمن وأميرة قنديل إلى نهائي كأس العالم للخماسي الحديث بالمجر

تأهل الثنائي المصري سلمى أيمن وأميرة قنديل إلى نهائى منافسات  كأس العالم للخماسى الحديث المقامة فى المجر خلال الفترة من 26 إبريل إلى الأول من مايو المقبل.

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