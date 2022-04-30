موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري والقناة الناقلة

تقام مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة والنصف وتذاع عبر قناة أون تايم

وأعلن الكابتن هيثم شعبان، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة الفريق لمواجهة الأهلي، المقرر إقامتها السبت، تمام التاسعة والنصف مساءً على ملعب المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري.

وضمت القائمة 22 لاعباً، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد كوكو

خط الدفاع: سيف تقا - وليد عبد المنعم - خالد صبحي - محمود البدري - عبد الله محمود - أحمد محسن - علاء عطا - مصعب البطاط - عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمود نبيل - كوامي بونسو - بلال السعيداني - محمد توني - إيفانز منساه - وينفول كوابينا - شريف دابو - صالح جمعة - مصطفى ميسي.

خط الهجوم: باسم مرسي.

ومن المقرر أن يدير مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا طاقم تحكيم مكون : نادر قمر الدولة حكم ساحة ويعاونه كل من أحمد حسام وسامى هلهل ومحمد يوسف فياض حكما رابعا على تقنية الفيديو ومحمود الدسوقي ومحمود أبو الرجال.

وأعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت على استاد ‏المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏



محمد الشناوي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين ‏الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدى أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي ‏تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى ‏شوبير وأحمد نبيل كوكا وزياد طارق ومصطفى مخلوف.



واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقرر ‏لها التاسعة والنصف مساء السبت على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة ‏السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.‏

بدء مران الأهلي بمحاضرة من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، ثم أعقبتها فقرة إحماء تحت ‏إشراف كابيللو مخطط الأحمال، قبل تنفيذ الجانب الفني والخططي الذي يرغب الجهاز الفني ‏في تنفيذه خلال مباراة اليوم السبت.‏

وخاض الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، تدريبات ‏منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس قبل المشاركة في تدريبات الكرة مع ‏الفريق.‏

وواصل رامي ربيعة تنفيذ برنامجه التأهيلي على ملعب التتش الذي اشتمل على الجري حول ‏الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏