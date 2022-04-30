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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أول لقاء بعد تجديد كلوب عقده.. موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل والقناة الناقلة

فريق ليفربول
فريق ليفربول

يخوض فريق  ليفربول مباراة قوية أمام نظيره فريق نيوكاسل يونايتد اليوم السبت، في المباراة التي تجمعهما على ملعب سانت جيمس بارك ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
 

ومن المقرر أن تقام مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول في تمام الواحدة والنصف ظهر اليوم السبت، ومن المقرر أن تذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

 

ويدخل ليفربول مباراة اليوم منتشيا بفوزه على فياريال 2-صفر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يرغب الريدز بقيادة الألماني يورجن كلوب للفوز أمام نيوكاسل لمواصلة الضغط على مانشستر سيتي في صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي.

 

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة من 33 مباراة، من 24 فوز و7 تعادلات و خسارتين فقط، بينما يحتل فريق نيوكاسل يونايتد المركز التاسع برصيد 43 نقطة من 34 مباراة من خلال 11 فوز و 10 تعادلات و 13 خسارة.
 

مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول تعتبر هي الأولى لكلوب بعد تجديد عقده مع إدارة الريدز حتى 2026، ليواصل استكمال رحلته المليئة بالانجازات، حيث إنه أعاد الفريق إلى الظفر بالألقاب من جديد بعد أن نجح معه فى حصد لقب الدوري الإنجليزي نسخة 2019-2020، عقب غياب دام 30 عامًا مع جيل ذهبي بقيادة محمد صلاح ومعه كوكبة كبيرة من النجوم مثل البرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو ماني والهولندي فيرجيل فان دايك.

 

ألقاب ليفربول 

وحصد ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب، العديد من الألقاب على رأسها دوري أبطال أوروبا، نسخة 2018-2019، كما بلغ المباراة النهائية من المسابقة القارية في الموسم الذي سبقه، قبل الخروج على يد ريال مدريد فى المباراة الشهير التي تعرض فيها محمد صلاح للإصابة فى الكتف بعد التدخل العنيف من الإسباني راموس مدافع الملكي وقتها، ثم حصل على السوبر الأوروبي، وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس العالم للأندية.

 

ويخوض محمد صلاح المباراة بمعنويات معنوية مرتفعة بعد حصده جائزة لاعب العام المقدمة من رابطة الكتاب الإنجليز، وذلك للمرة الثانية في مسيرته، بعد أن حصدها عام 2018 في موسمه الخرافي مع الريدز.
 

 

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