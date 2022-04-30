بعد شراء تويتر.. إيلون ماسك يعلن شراء كوكاكولا وماكدونالدز

أثار الملياردير الأمريكي «إيلون ماسك» أغنى رجل في العالم عددًا من التغريدات الساخرة لإعلانه مازحًا شراء كوكاكولا وماكدونالدز بعد صفقة تويتر الضخمة.

نشر الملياردير الأمريكي تغريدة على تويتر يقول فيها مازحًا: "القادم: سأشتري كوكاكولا لإعادة وضع الكوكايين بها مرة أخرى".

ويبدو إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة Tesla يشير إلى وصفة كوكاكولا الأصلية من عام 1886 عندما تم استخدامها كمنشط للعديد من الأمراض.

هل يستطيع إيلون ماسك شراء كوكاكولا؟

حتى بالنسبة لأغنى رجل في العالم بثروة صافية قدرها 264 مليار دولار، فإن سعر شركة كوكاكولا البالغ 284 مليار دولار قد يمثل تحديًا.

بالمقارنة، كان على Musk دفع 44 مليار دولار فقط للسيطرة على عملاق وسائل التواصل الاجتماعي تويتر في صفقة لم يتم إبرامها بعد.

بعد تغريدته المثيرة للجدل، بدأ أتباع إيلون ماسك في اقتراح أشياء أخرى يجب على الملياردير شراؤها وتحسينها.

سأل «شيبتوشي ناكاموتو» مبتكر العملة المشفرة Dodgecoin: "هل يمكنك شراء Fox، أريد موسمًا آخر من firefly".

بعد ساعة، قام ماسك بتغريد ميم له قال فيه إنه سيشتري ماكدونالدز ويصلح جميع آلات الآيس كريم الخاصة بهم.