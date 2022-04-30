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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مركز إتياي البارود

بينهم أطفال.. إرتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب تروسيكل في ترعة بالبحيرة إلى 9 وفيات

حادث غرق ١٣ شخص في
حادث غرق ١٣ شخص في البحيرة

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب تروسيكل بترعة في قرية السوالم بحري بمركز إتياي البارود بمحافظة البحيرة، إلى 9 وفيات، وتم نقل الجثث إلي مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

غرق 13 شخصا في ترعة السوالم في البحيرة وانتشال 5 جثث

إرتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب تروسيكل في ترعة بالبحيرة إلي 9 وفيات

 

وكان شهدت مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، إنقلاب  تروسيكل بترعة في قرية السوالم بحري، أسفرت عن ذلك غرق 13 شخصًا و تم إنقاذ 5 جثث و جاري البحث عن الآخرين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بترعة في قرية السوالم بحري بمركز إتياي البارود.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين غرق 13 شخص، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف و الحماية المدنية و الإنقاذ النهرى لمكان الواقعة وجارى تمشيط مكان الحادث لاستخراج باقي الضحايا.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

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