أمين الفتوى: الشريعة جعلت زكاة الفطر جبرا و طهرا لأهل الصيام

قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشريعة جعلت زكاة الفطر جبرا لأهل الصيام وطهرا للصائم من اللغو والرفث وكانوا يشبهونها بالسنن الرواتب تجبر الفريضة ضمن رحمة الله لعباده .



وقال "وسام"، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن زكاة الفطر تجبر حسن الظن بالله مع نية الصدقة يرافقها التوبة كلما كان مثابا حقيقيا و محوا لكل ذنب وإثم ، منوها ان سبب خروج زكاة الفطر إدراك الإنسان مغرب آخر يوم من شهر رمضان.

وأضاف أن من توفى قبل آذان مغرب آخر يوم فى شهر رمضان ليس عليه زكاة ، اما الجنين إذا خرج من بطن أمه قبل آذان المغرب فيجب أن يؤدى عنه زكاة الفطر .

