تفاصيل لقاء ولى العهد السعودي برئيس وزراء باكستان

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتنميته وتطويره في مختلف المجالات.

لقاء ولى العهد السعودي برئيس وزراء باكستان

و جرى خلال استقبال ولي العهد السعودي لرئيس وزراء باكستان في الديوان الملكي بقصر السلام، استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية ومناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وفق ما نقلته "واس".

جدير بالذكر أن شريف كان انتخب رئيسا للوزراء خلفا لعمران خان الذي حجب عنه البرلمان الثقة، في 11 أبريل 2022.

وقال في كلمة ألقاها أمام البرلمان "أثمن دور الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان لدعمهما الدائم لباكستان".