أوقاف الوادي الجديد: تجهيز 366 مسجدا لأداء صلاة عيد الفطر

انتهت مديرية أوقاف الوادى الجديد، من تجهيز 366 مسجدًا على مستوى مدن وقرى المحافظة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، مع الالتزام بتوجيهات وزارة الأوقاف بشأن فتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة، وإلا تتجاوز مدة الخطبة 10 دقائق مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد.

وقال الدكتور محمود شاهين، وكيل وزارة الأوقاف بالوادى الجديد ان المديرية انتهت من كافة التجهيزات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك والتأكيد على تطبيق معايير اختيار المساجد وفقا لتوفير المساحات الكبيرة، والحرص على تعقيم هذه المساجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وحماية المصلين، والتشديد على ارتداء الكمامات، وإحضار سجادة الصلاة الخاصة لكل مصلى حفاظا على سلامة المصلين ضمن الإجراءات الاحترازية مع الالتزام بموعد التكبيرات والصلاة والخطبة.

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وكان الدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الوادى الجديد، قد أعطي تعليمات لحوالي 190 أماما على مستوي المحافظة لأداء صلاة التهجد، تنفيذا لقرار وزارة الأوقاف، بعودة صلاة التهجد في المساجد في المساجد الكبرى والجامعة بداية من ليلة 27 رمضان وحتى نهاية الشهر الكريم.

وأضاف شاهين أن المساجد خصصت الصلاة وليس الاعتكاف وعدم استخدام مكبرات الصوت الخارجية، حيث إن صلاة التهجد من النّوافل التى يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، وهى من السٌنن التى وردت عن النبى صلى الله عليه وسلّم، حيث أمره الله سبحانه وتعالى فى سورة المزمل بقيام الليل قائلًا: "يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا".