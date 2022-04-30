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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صيدلة سوهاج تشارك بالملتقى السنوي بجامعة النهضة في بني سويف

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

شارك وفد من طلاب كلية الصيدلة بجامعة سوهاج، بالملتقى العلمي السنوي رقم ٢١ للإتحاد المصري Epsf،  الذي أقيم بجامعة النهضة بمحافظة بني سويف تحت عنوان "إشراقة"، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، وقال أن المشاركة في  تلك الفاعليات والملتقيات، تهدف إلى  تشجيع شباب الجامعات  على المشاركة الإيجابية في الملتقيات الثقافية والعلمية.

وأشار إلى أن الجامعة تسعى دائماً لمشاركة طلابها  لتنمية روح التنافس وصقلهم بعدد من المعلومات والمفاهيم المختلفة في كل المجالات، من خلال تلك المسابقات، مما يؤثر على تنمية مواهبهم بشكل فعال.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي القائم بأعمال عميد الكلية، أن الملتقى تضمن محاضرات علمية مختلفة، ومنها  تطور البيانات والحواسب في علم الصيدلة،  وكتابة المحتوى الطبي، والطب الشخصي، والصيدلة عن بعد، بالإضافة إلى  الصيدلة الإكلينيكية، والطب التجديدي، والصيدلة والجراحة.

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وأوضح الدكتور محمود الأمير المنشاوي رئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الإكلينيكية والمشرف العلمي لمكتب الإتحاد بالكلية، أن المؤتمر إشتمل على ورش عمل عن  أخلاقيات وآداب التعامل كطبيب، العمل الحُر، والتمويل المالي لمشاريع  الصيادلة، وكيفية التسويق الذاتي وكتابة السيرة الذاتية، بالإضافة إلى معرفة  الإسعافات الأولية الخاصة  بالأطفال.

وأشار كلا من محمود عماد رئيس مكتب الإتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة، وأحمد الطاهر مسئول التسويق بالمكتب، إلى أن الملتقى العلمي السنوي تضمن  مجموعة من المحاضرات والمسابقات  العلمية  المختلفة ومنها، العباقرة،  إعادة التدوير الأفضل، سرد قصة ملهمة.

وتابع أنه شارك بالملتقي ٢١ طالب وطالبة من كلية الصيدلة، وحصلت على المركز الأول في مسابقة سرد القصص الطالبة  فاطمة الزهراء جمال، وحصل كلا من شنودى جميل، علي طلعت، أحمد محمود نصر، كيرلس جمال، كيرلس مجدي، على  المركز الثاني في مسابقة  العباقرة.

سوهاج جامعه طلاب صيدلة كلية

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