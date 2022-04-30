رفع درجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية في كفر الشيخ لاستقبال العيد

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والمرافق العامة، تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك، والعمل على التواجد الميداني والمتابعة المستمرة طوال فترة أيام عيد الفطر، والحرص على تنظيم الحملات الرقابية والتفتيشية، ومتابعة الحالة العامة للشوارع والميادين العامة والحدائق والمتنزهات.



شدد محافظ كفر الشيخ، على أهمية استمرار المتابعة لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، أثناء إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكداً على ضرورة أن تكون المتابعة دائمة مع تنظيم فترات العمل "الصباحية والمسائية" لمنع وقوع هذه المخالفات، والتعامل معها بشكل فورى.



وأكد نور الدين على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع مستشفيات المحافظة، مع ضرورة التنسيق الدائم من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية لتعمل على مدار 24 ساعة، و يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الإجازة.



وجه محافظ كفر الشيخ، مديريتي التموين الطب البيطري، بتنفيذ حملات يومية على المحال والأسواق والمحال التجارية والجزارة، لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق بهدف مع التأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين وضبط أي مخالفات حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، وتوفير المقررات التموينية والبترولية، خلال أيام عيد الفطر المبارك.



وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز، بمتابعة مواقف سيارات الأجرة بالتنسيق مع إدارة المرور والمواقف للتأكد من عدم زيادة تعريفة المواصلات كما وجه المحافظ بتنظيم الحملات الخاصة بمنظومة النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، بالإضافة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، مع اجراء اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة، مع الحرص على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.