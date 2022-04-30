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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش بتحس فرحة العيد.. الناظر يقدم 7 أشياء تمنحك البهجة

نصائح هانى الناظر
نصائح هانى الناظر للعيد

يردد الكثير من الأشخاص كل عام أنهم لا يشعرون بفرحة العيد ولم يتمكنوا من الإحساس بالسعادة والاستمتاع بإجازة عيد الفطر .. فكيف نتغلب على هذا الشعور؟

وقدم الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، مجموعة من النصائح التى تساعد على الاستمتاع بإجازة العيد وتعزيز الشعور بالسعادة والراحة النفسية والجسدية.

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إليكم أهم نصائح "الناظر" التى عرضها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حول الاستمتاع بإجازة العيد.

  • ابعد تماما عن التفكير في العمل ومشاكله وخذ راحة تامة منه خلال العيد
  • لا تشغل نفسك بالأخبار السيئة والمؤلمة والمقلقة ولا تشارك الأخرين في تداولها
  • اجلس مع أسرتك فى العيد وتحدث مع ابنائك واعطهم أول يوم العيد راحة من المذاكرة واسترجع معهم الذكريات الجميلة واضحك وامرح معهم واسمع منهم وشاركهم حكاياتهم وكلامهم وحدثهم عن الإيجابيات والمبادئ والأخلاق والأصول وبشرهم بنجاحهم في الامتحانات ولا مانع من اصطحابهم في نزهة علي الكورنيش او أي حديقة عامة
  • اسأل علي اقاربك فى العيد وتواصل مع اصدقائك واطمان عليهم وعلي صحة المريض منهم
  • تناول كحك وبسكويت ولكن لا تفرط ابدا وأبدأ الافطار بكميات خفيفة من الطعام
  • استمتع باكل السمك الطازج مشوي ومقلي واكثر من شرب الماء مما يرفع جهازك المناعي وابتعد عن تناول الفسيخ لخطورته وحافظ علي صحتك
  • احذر من التعرض المباشر لأشعة شمس الظهيرة عند الخروج فى العيد واحمي نفسك بكاب أو شمسية أو كريمات واقية ولا تنسى أن تكون ملابسك قطنية بألوان فاتحة

واختتم منشوره قائلا : “كل عام وحضراتكم بصحة وخير وامان وعيد سعيد عليكم وعلي مصر وعلي كل المصريين”

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