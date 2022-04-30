لمرضى القولون والسكر.. 10 فوائد صحية لا تعرفها عن بذور الكزبرة

شرحت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الفوائد الصحية للكزبرة الجافة .

الفوائد الصحية للكزبرة الجافة :-

وأوضحت الدكتورة سوسن غزال، أن أبرز الفوائد الصحية للكزبرة الجافة تتمثل في التالي:

-التقليل من الإمساك :

يساعد استهلاك إحدى المكملات الغذائية للأعشاب والتي تحتوي على الكُزبرة في زيادة حركة الأمعاء، ممّا يخفف منالإمساك لدى المُصابين بالإمساك المُزمن.

- التخفيف من الألم لدى المصابين بمتلازمة القولون العصبي

يساهم استهلاك إحدى منتجات الأعشاب التي تحتوي على مستخلص الكزبرة، في تخفيف حدّة وتكرار الإصابة بألم البطن، والانتفاخ، وغيرها من الأعراض المرتبطة بهذه المتلازمة، ممّا قد يُحسن من حالتهم.

- التقليل من مستويات السكر في الدم

من فوائد الكزبرة الجافة للسكري أنّها تُساهم في خفض مستوى السكر في الدم، وتقلل مستوى الإنسولين في الدم.

- التقليل من مستويات الكوليسترول في الدم :-

أنّ بذور الكُزبرة قد تُساعد على خفض مستويات الكوليسترول بما في ذلك؛ مستوى الكوليسترول الكُلّي، والدهون الثلاثيّة، والكوليسترولالضارّ، ورفع مُعدّل الكوليسترول الجيّد.

- التخفيف من اضطرابات المعدة.

-التحسين من التشنجات العضليّة.

- التقليل من الغازات أو الانتفاخ.

- التخفيف من الحصبة.

- التحسين من الغثيان.

- التخفيف من الإسهال.

- التحسين من ألم المفاصل.

-التخفيف من الباسور.

- التقليل من ألم الفتق.

- التخفيف من ألم الأسنان.