الأمن: واقعة انتحال أشخاص صفة رجال شرطة واقتحام منزل بالإسماعيلية غير حقيقية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" متضمناً تعليق مدعوم بمقطعى فيديو تضمن الإدعاء بقيام (أحد الأشخاص – مقيم بالإسماعيلية) بمعاونة بعض الخارجين عن القانون "منتحلين صفة رجال شرطة" بإقتحام منزل شقيقه وسرقة محتوياته، ملتمساً إتخاذ اللازم.

وبالفحص تبين أن الشاكى (موظف – مقيم بالشرقية) والمشكو فى حقه (شقيقه – مقيم بالإسماعيلية) وأنه بتاريخ 1/2/2022 تبلغ لمركز شرطة بلبيس من نجل الشاكى (طالب) بتضرره من قيام عمه المشكو فى حقه وآخرين يحملون أسلحة نارية بالحضور لمنزله والتعدى عليه بالسب والقذف وإتلاف أبواب المنزل وبعض محتوياته لوجود خلافات سابقة بين والده وشقيقه "المشكو فى حقه" حول الميراث، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين عدم صحة حيازة المشكو فى حقه أسلحة نارية أو إنتحال صفة رجال شرطة أثناء الواقعة أو قيامه بسرقة محتويات المنزل وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.