عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن: واقعة انتحال أشخاص صفة رجال شرطة واقتحام منزل بالإسماعيلية غير حقيقية

الداخلية
الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" متضمناً تعليق مدعوم بمقطعى فيديو تضمن الإدعاء بقيام (أحد الأشخاص – مقيم بالإسماعيلية) بمعاونة بعض الخارجين عن القانون "منتحلين صفة رجال شرطة" بإقتحام منزل شقيقه وسرقة محتوياته، ملتمساً إتخاذ اللازم.

وبالفحص تبين أن الشاكى (موظف – مقيم بالشرقية) والمشكو فى حقه (شقيقه – مقيم بالإسماعيلية) وأنه بتاريخ 1/2/2022 تبلغ لمركز شرطة بلبيس من نجل الشاكى (طالب) بتضرره من قيام عمه المشكو فى حقه وآخرين يحملون أسلحة نارية بالحضور لمنزله والتعدى عليه بالسب والقذف وإتلاف أبواب المنزل وبعض محتوياته لوجود خلافات سابقة بين والده وشقيقه "المشكو فى حقه" حول الميراث، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين عدم صحة حيازة المشكو فى حقه أسلحة نارية أو إنتحال صفة رجال شرطة أثناء الواقعة أو قيامه بسرقة محتويات المنزل وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الامنية فيس بوك فيديو رجال شرطة اقتحام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين: حذف زجاجة زيت لتر ومكرونة نصف كيلو من مقرارات مايو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ويوقف بكاري جاساما "فيديوجراف"

النائب العام: إحالة المتهم بالتعدي على فرد أمن في المقطم للمحاكمة العاجلة

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 30 أبريل 2022

زكاة الفطر للفرد .. مفتي الجمهورية يحدد القيمة وكيفية إخراجها

كلوب عن استبعاد محمد صلاح من تشكيل ليفربول: "كان علينا فعل ذلك"

دعاء آخر جمعة في رمضان 2022.. ردده ولا تتركه يفوتك

من بينها مصر.. الإثنين أول أيام عيد الفطر في هذه الدول فلكيا

موضوعات متعلقة

سقوط عصابة سرقة البالوعات بالإسماعيلية

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين بطولة الجائزة الكبرى لسلاح سيف المبارزة

ضبط 14870 مخالفة مرورية خلال حملات على الطرق

قبل العيد.. ضبط 185 قضية مخدرات وتنفيذ 89 ألف حكم

ضبط 2 طن شكولاتة فاسدة قبل طرحها بالأسواق في المرج

ضبط 1215 عبوة منشطات مجهولة المصدر في محل عطارة بالقاهرة

وزير الداخلية يهنئ رئيس الوزراء والقوات المسلحة وشيخ الأزهر بعيد الفطر

القبض على مسجل خطر استولى على سيارة ميكروباص بالقاهرة

ترشيحاتنا

الدوري الإنجليزي..نورويتش سيتي يهبط لـ الدرجة الأولى بعد الهزيمة أمام أستون فيلا

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة من خلال الرسائل الإلكترونية

انتحار 6 رجال أعمال روس بارزين في ظروف غامضة.. تفاصيل

أخبار التكنولوجيا|جوجل تحذر مستخدمي "كروم".. واتس آب تختبر ميزة تتيح فتح حساب واحد على هواتف متعددة

قطر تعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

وزير الداخلية يشدد على القيادات الأمنية باليقظة التامة خلال احتفالات عيد الفطر .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة الكبير أوي.. هل يستضيف مهرجان المزاريطة نجوما من هوليود؟

ابنة فتحي عبد الوهاب وخضة شيرين رضا.. أبرز لقطات مهرجان المزاريطة السينمائي

مع اقتراب العيد.. تعرف على أنواع الترمس وطريقة عمله

بعد تويتر.. إيلون ماسك يعلن شراء كوكاكولا وماكدونالدز

فيديو

كيف هددت روسيا بريطانيا بالنووي بشكل صريح عبر تليفزيونها الرسمي

تشوهات بالوجه.. الخبراء يحذرون من تحدٍ بين الفتيات على التيك توك

أصدقاء من 12 عام.. دنيا عبد العزيز تروى تفاصيل زواجها من مصطفى كامل.. فيديو

أنا مش منى زكي.. دينا فؤاد تعلن موعد اعتزالها وسر تأخر الإنجاب

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ